В 2019 году отремонтируют участок трассы по направлению к селу Ташла и Ульяновской области

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

В 2019 году отремонтируют участок трассы по направлению к селу Ташла и Ульяновской области

31 мая 2019 14:33
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В ходе ремонта будет заменено дорожное полотно на участке трассы протяженностью 17,7 км от села Васильевка до поворота к селу Ташла.
В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжен ремонт автомобильной дороги Тольятти-Узюково-Димитровград.

Автомобильная дорога Тольятти-Узюково-Димитровград расположена в Ставропольском районе и является одним из выездов из Самарской области в Ульяновскую, поэтому пользует большим спросом как у жители района, так и у транзитного транспорта.

В ходе ремонта будет заменено дорожное полотно на участке трассы протяженностью 17,7 км от села Васильевка до поворота к селу Ташла. По словам заместителя руководителя по строительству ООО «Автодоринжиниринг» Дмитрия Титова, до начала ремонта состояние проезжей части было печальным. «Сверхнормативная колейность, волнообразование, повышенная ямочность, превышающая ГОСТ», — отметил он.

В настоящее время подрядная организация полностью завершила работы по фрезерованию дорожного полотна и ведет устройство нижнего слоя дороги. Помимо ремонта проезжей части, также запланирован ремонт автопавильонов и посадочных площадок, замена дорожных знаков, нанесение разметки термопластичными материалами.

«Ремонта автомобильной дороги не было порядка 20 лет. За это время полотно сильно износилось, появилась колейность. И-за этого происходило большое количество аварий, особенно в непогоду, машины сносило просто-напросто. Мы очень ждали ремонта. Это единственная магистраль сообщающая, соединяющая населенные пункты района между собой и с городами Самара и Тольятти», — говорит глава сельского поселения Узюково Сергей Бугаец.

Напомним, в 2018 году в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» был проведен капитальный ремонт участка дороги Тольятти-Узюково-Димитровград протяженностью 7,9 км (от начала трассы до села Рассвет), который проходит через два села Ставропольского района с населением порядка 3,5 тысяч жителей – Васильевку и Рассвет.

По словам главы сельского поселения Васильевка Юрия Писарцева, нареканий к качеству ремонта дороги у жителей нет. «Уже год прошел, жители очень довольны. У нас появилась современная трасса, уровень стал даже выше, чем на некоторых городских дорогах», — говорит он.

«Сейчас в селе Васильевка есть тротуары и освещение, также по нашим просьбам были установлены остановочные павильоны и дополнительный пешеходный переход у школы и детского сада, теперь мы спокойно переходим дорогу», — подчеркнула общественница села Васильевка Ольга Михалкина.

***
До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации (295 км в Самаре, 92 км в Тольятти) и 1019 км региональных дорог Самарской области.

Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.

К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах.

В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре и 17,15 км в Тольятти. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства. 
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