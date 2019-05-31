В 2019 году отремонтируют участок трассы по направлению к селу Ташла и Ульяновской области

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Автомобильная дорога Тольятти-Узюково-Димитровград расположена в Ставропольском районе и является одним из выездов из Самарской области в Ульяновскую, поэтому пользует большим спросом как у жители района, так и у транзитного транспорта.В ходе ремонта будет заменено дорожное полотно на участке трассы протяженностью 17,7 км от села Васильевка до поворота к селу Ташла. По словам заместителя руководителя по строительству ООО «Автодоринжиниринг» Дмитрия Титова, до начала ремонта состояние проезжей части было печальным. «Сверхнормативная колейность, волнообразование, повышенная ямочность, превышающая ГОСТ», — отметил он.В настоящее время подрядная организация полностью завершила работы по фрезерованию дорожного полотна и ведет устройство нижнего слоя дороги. Помимо ремонта проезжей части, также запланирован ремонт автопавильонов и посадочных площадок, замена дорожных знаков, нанесение разметки термопластичными материалами.«Ремонта автомобильной дороги не было порядка 20 лет. За это время полотно сильно износилось, появилась колейность. И-за этого происходило большое количество аварий, особенно в непогоду, машины сносило просто-напросто. Мы очень ждали ремонта. Это единственная магистраль сообщающая, соединяющая населенные пункты района между собой и с городами Самара и Тольятти», — говорит глава сельского поселения Узюково Сергей Бугаец.Напомним, в 2018 году в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» был проведен капитальный ремонт участка дороги Тольятти-Узюково-Димитровград протяженностью 7,9 км (от начала трассы до села Рассвет), который проходит через два села Ставропольского района с населением порядка 3,5 тысяч жителей – Васильевку и Рассвет.По словам главы сельского поселения Васильевка Юрия Писарцева, нареканий к качеству ремонта дороги у жителей нет. «Уже год прошел, жители очень довольны. У нас появилась современная трасса, уровень стал даже выше, чем на некоторых городских дорогах», — говорит он.«Сейчас в селе Васильевка есть тротуары и освещение, также по нашим просьбам были установлены остановочные павильоны и дополнительный пешеходный переход у школы и детского сада, теперь мы спокойно переходим дорогу», — подчеркнула общественница села Васильевка Ольга Михалкина.***До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации (295 км в Самаре, 92 км в Тольятти) и 1019 км региональных дорог Самарской области.Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах.В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре и 17,15 км в Тольятти. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства.