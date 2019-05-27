Тольяттинские дороги станут ровнее и безопаснее

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Всего дорожными работами в Тольятти будет более 17 км автомобильных дорог. Ремонт ожидает улицы Тополиную, Ворошилова, Юбилейную, Полякова, Ленинградскую, Баныкина, Индустриальную, Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной, Ярославскую, участок дороги от ул.Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный, Центральную площадь.Ремонт автомобильных дорог начнется в конце мая. В прошлую пятницу, 24 мая, заместитель руководителя департамента дорожного хозяйства администрации г.о.Тольяттисовместно с представителями общественности объехал несколько значимых участков дорог и рассказал о планируемых на них дорожных работах.Первым участком стало Автозаводское шоссе. Эта шестиполосная дорога протяженностью порядка 2,5 км является одной из главных магистралей города, связывающих Автозаводский и Центральный районы между собой и обеспечивающих выезд из города на Обводную дорогу Тольятти и М-5 «Урал». Из-за высокого транспортного потока на дороге образовалась колейность.В рамках ремонта на участке от бульвара 50 лет Октября до Южного шоссе будет произведена замена дорожного полотна, бортового камня, а также установлены технические средства организации дорожного движения. Ремонтные работы на проезжей части будут вестись в ночное время, чтобы не затруднять движение автомобильного транспорта.Одним из знаковых событий в 2019 году для жителей города Тольятти станет строительство улицы Офицерской на участке от улицы Поляковой до Южного шоссе в целях сокращения дорог, работающих в режиме перегрузки. Появление нового «поперечника» предусмотрено проектом планировки города еще в советское время.Дорога должна была стать из сквозных автодорог Автозаводского района с прямым выходом на Южное шоссе и Обводную г.Тольятти. В настоящее время один из отрезков Офицерской до сих пор имеет грунтовое покрытие.«Здесь уже построено два новых квартала, в каждом живет по 15-20 тысяч человек. У людей нет подъезда к домам, нет возможности пройти на остановку. Проектом строительства в 2019-2021 годах запланировано устройство четырёхполосной дороги и дублеров для подъезда к домам, а также благоустройство и оснащение дороги техническими средствами безопасности дорожного движения», — говорит Владимир Мамедов.Последней точкой объезда стал Ленинский проспект – одна из центральных улиц Автозаводского района Тольятти протяженностью порядка 3 км. В рамках контракта по обеспечению автомобильных дорог техническими средствами безопасности дорожного движения вблизи остановки «Школа №50» запланирована установка 4-х транспортных и 4-х пешеходных светофоров.«Дорога расположена между двумя кварталами №3а и № 5. По обеим сторонам расположены образовательные учреждения – несколько школ и детских садов. С просьбами об установке здесь светофора неоднократно обращались жители этого района. Светофоры с кнопками вызова будут установлены до 1 сентября», — подчеркнул Владимир Мамедов.Из 86 объектов, которые планируется оснастить техническими средствами безопасности дорожного движения в 2019 году, 26 объектов находятся непосредственно вблизи образовательных учреждений. По словам Владимира Мамедова, эти объекты являются первоочередными, чтобы закончить работы к новому учебному году.Жители и представители администрации Тольятти уверены, что установка дополнительных светофоров, перильных ограждений, устройство островков безопасности на широких городских трассах позволит значительно снизить количество ДТП. «Часто бабушки и родители провожают детей в школу через дорогу на Ленинском проспекте. После установки светофора дорога станет безопасной и ее можно будет уверенно переходить», — рассказывает жительница Тольятти***До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации (295 км в Самаре, 92 км в Тольятти) и 1019 км региональных дорог Самарской области.Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах.В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре и 17,15 км в Тольятти. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета, передает пресс-служба облправительства.