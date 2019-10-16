Сверх плана подрядчик начал комплексно ремонтировать следующий участок улицы Победы – до улицы Ново-Вокзальная

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В этом сезоне дорожные рабочие намереваются справиться с устройством полос уширения проезжей части, ее нового асфальтобетонного покрытия, остановочных «карманов», а также с ремонтом смотровых и дождеприемных колодцев. Кроме того, частично заменят бортовой камень – даже тот, который до ремонта был в удовлетворительном состоянии. Это связано с тем, что профиль дороги будет скорректирован и, следовательно, изменятся проектные высотно-уровневые отметки. В дальнейшем эта мера позволить предотвратить застой талых и сточных вод на участке.«По участку пролегают маршруты общественного транспорта, в том числе 2 троллейбусных. Новые карманы будут удобны при заезде к остановкам. Также для этого предусмотрен перенос опор контактной сети Трамвайно-троллейбусного управления», — пояснил заместитель Главного инженера подрядной организации ООО «НПФ «XXI Век» Даниил Степанов.На участке появятся 7 остановочных «карманов». А там, где есть трамвайные пути, приведут в порядок межрельсовое пространство – современные технологии способствуют тому, чтобы покрытие трамвайного межпутья могло выдерживать повышенные нагрузки, в том числе создающиеся при вибрации.В настоящее время приступили к работам на колодцах, идет монтаж плит перекрытия и опорных колец. Колодцы выставляют на проектную отметку перед устройством верхнего слоя дороги. Также уже расширяют проезжую часть.«Контрактом предусмотрено 4 полосы уширения – в районе улиц Краснодонская, Воронежская, Калинина. Это значительно разгрузит транспортный поток. Если машинам нужно будет повернуть направо или налево, они будут занимать отдельную полосу и тем самым не создадут препятствий другим автомобилям, которые движутся в прямом направлении. Беспрепятственный проезд и минимизация дорожных пробок – в результате ремонта эти факторы будут важными преимуществами», — подчеркнул заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.В ежедневном режиме на всех стадиях обновления участка сотрудниками МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» организован контроль за ходом ремонтных работ, включая замеры геометрических параметров.На предыдущем участке комплексного ремонта улицы Победы в границах проспекта Кирова и улицы Елизарова (по первоначальному плану 2019 года) работы практически завершены. Здесь заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части, отремонтированы тротуары, газоны, бортовой камень. Действует новая схема организации дорожного движения – установлены новые светофоры, ограждения, устроены новые парковки. Готовность объекта – свыше 99% — осталось завершить монтаж оставшихся дорожных знаков в районе остановочных «карманов».В 2020 году по нацпроекту улица Победы преобразится до улицы Гагарина.Напомним, что все работы производятся на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего и ремонт, и устранение в течение 5-ти лет гарантийных дефектов в случае их возникновения, и всесезонное содержание объекта в течение 3-х лет силами одного подрядчика. С августа он уже приступил к обслуживанию.всего участка. Так, выполняются карточный и ямочный локальные виды поддерживающего ремонта, чтобы участок был в нормативном состоянии до того момент, пока не будет обновлен комплексно. Ведутся покос газонной травы, опиловка сухих веток деревьев и др. виды сезонных работ в рамках содержания объекта. За их своевременностью и качеством также следят специалисты МБУ «Дорожное хозяйство», передает пресс-служба облправительства.