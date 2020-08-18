С 21 августа планируется ограничить движение по улице Ново-Садовой в районе ДК «Современник»

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

С 21 августа планируется ограничить движение по улице Ново-Садовой в районе ДК «Современник»

18 августа 2020 16:38
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В связи с производством работ по замене тепловых сетей планируется временно ограничить движение транспорта по улице Ново-Садовой.
В связи с производством работ по замене тепловых сетей планируется временно ограничить движение транспорта по улице Ново-Садовой.

На первом этапе движение будет ограничено с вечера пятницы, 21 августа, и до утра понедельника, 24 августа 2020 года, по улице Ново-Садовой на участке от улицы Гастелло до улицы Советской Армии.

Объезд в оба направления будет осуществляться по дублерам в обоих направлениях.

На втором этапе после завершения работ непосредственно по самой улице Ново-Садовой с понедельника, 24 августа, до четверга, 27 августа 2020 года, планируется ограничить движение транспорта по дублеру улицы Ново-Садовой от улицы Советской Армии до улицы 3-я просека в районе дома 164а в направлении «в город».

На третьем этапе с вечера пятницы, 28 августа, и до утра понедельника, 31 августа, будет ограничено движение транспорта по дублеру улицы Ново-Садовая в направление «из города» от улицы Гастелло до улицы Советской Армии с перекрытием трамвайного движения.

В указанный период трамваи маршрута №№20 и 22 будут следовать по улицам Ново-Вокзальная, Ставропольская, Дом печати, Постников овраг и далее по маршруту в оба направления.

Трамваи маршрута №5 будут следовать от улицы Чапаевская до Постникова оврага.

Более подробная информация с приложением схем ограничения движения транспорта по улице Ново-Садовой с маршрутами объезда для общественного и личного транспорта будет размещена дополнительно, перед введением ограничения.

Просим горожан с пониманием отнестись к необходимости ремонта и технического перевооружения теплотрасс в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов и заблаговременно планировать свои маршруты, передает пресс-служба горадминистрации. 
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