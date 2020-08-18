С 21 августа планируется ограничить движение по улице Ново-Садовой в районе ДК «Современник»

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На первом этапе движение будет ограничено с вечера пятницы, 21 августа, и до утра понедельника, 24 августа 2020 года, по улице Ново-Садовой на участке от улицы Гастелло до улицы Советской Армии.Объезд в оба направления будет осуществляться по дублерам в обоих направлениях.На втором этапе после завершения работ непосредственно по самой улице Ново-Садовой с понедельника, 24 августа, до четверга, 27 августа 2020 года, планируется ограничить движение транспорта по дублеру улицы Ново-Садовой от улицы Советской Армии до улицы 3-я просека в районе дома 164а в направлении «в город».На третьем этапе с вечера пятницы, 28 августа, и до утра понедельника, 31 августа, будет ограничено движение транспорта по дублеру улицы Ново-Садовая в направление «из города» от улицы Гастелло до улицы Советской Армии с перекрытием трамвайного движения.В указанный период трамваи маршрута №№20 и 22 будут следовать по улицам Ново-Вокзальная, Ставропольская, Дом печати, Постников овраг и далее по маршруту в оба направления.Трамваи маршрута №5 будут следовать от улицы Чапаевская до Постникова оврага.Более подробная информация с приложением схем ограничения движения транспорта по улице Ново-Садовой с маршрутами объезда для общественного и личного транспорта будет размещена дополнительно, перед введением ограничения.Просим горожан с пониманием отнестись к необходимости ремонта и технического перевооружения теплотрасс в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов и заблаговременно планировать свои маршруты, передает пресс-служба горадминистрации.