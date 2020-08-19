Ремонт улицы Мичурина в Самаре практически завершен

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В 2020 году на улице Мичурина на участке протяженностью 2,4 км от улицы Чкалова до проспекта Масленникова в рамках комплексного ремонта уложено асфальтобетонное покрытие на проезжей части, проведены работы по устройству плитки на тротуарах, строительству заездных и парковочных карманов, восстановлению трамвайного межпутья, замене бортовых камней, приведены в порядок инженерные коммуникации с заменой люков.Кроме того, установлены новые средства организации дорожного движения - это более 60 новых светофоров и 340 дорожных знаков, также смонтированы пешеходные ограждения и уже даже нанесена разметка на новое дорожное полотно. В настоящее время подрядчиком выполняются работы по благоустройству газонов.«Сейчас выполняем выборку старого грунта, завозим новый, разравниваем - производим устройство газонов. На некоторых участках, где работы на газонах выполнили ранее, трава уже взошла», - рассказал заместитель главного инженера ООО «НПФ «XXI Век» Сергей Кондрашов.При ремонте улицы там, где имелась технической возможность, выполнялось устройство специальных «карманов» для общественного транспорта. Всего на площади более тысячи квадратных метров появились заезды для автобусов и троллейбусов.«Ремонт улицы Мичурина велся опережающими темпами. Общая готовность сейчас порядка 99% - работы на объекте находятся в завершающей стадии, остались маленькие технические моменты, такие как устройство газонов, подрезка плитки кое-где. Думаю, что уже в сентябре работы будут завершены полностью», - проинформировал директор МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халлиулов.По реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регион продолжает занимать одну из лидирующих позиций в стране. По оценкам специалистов, работы по ремонту дорог по большинству объектов в 2020 году завершат раньше запланированных сроков, что удалось достичь благодаря заблаговременному проведению торгов и заключению контрактов. Благодаря чему подрядные организации с самого начала строительного сезона смогли приступить к запланированным работам.Все объекты, работы на которых выполняются в рамках национальных проектов, проходят многоуровневый контроль. В приемке выполненных работ участвуют помимо общественников и специалистов МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство», также надзорные ведомства, передает пресс-служба горадминистрации.