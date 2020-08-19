Я нашел ошибку
Главные новости:
Выставка объединила работы, авторами которых стали известные советские операторы-документалисты и фотокорреспонденты.
На площади Славы открылась выставка «Война сквозь объектив»
Отдельные слова благодарности Глава региона выразил руководителю Самарского регионального отделения РГО Габибулле Хасаеву и его представителям.
Дмитрий Азаров поздравил Русское географическое общество со 175-летием
При ремонте улицы там, где имелась технической возможность, выполнялось устройство специальных «карманов» для общественного транспорта.
Ремонт улицы Мичурина в Самаре практически завершен
И как в этом помогает воспитание.
Навести порядок в головах: почему экология становится темой номер один?
Общая площадь территорий в границах городского округа Самара, где требуется регулярный покос, составляет порядка 2 200 гектаров.
В Самаре продолжают косить траву
Целью мероприятия стал набор квалифицированных специалистов в связи с растущей производственной программой и новыми проектами.
Один из крупнейших работодателей Самары «ОДК-Кузнецов» провел ярмарку вакансий
Ибрагим Бубакар Кейта заявил, что не хочет, "чтобы была пролита кровь" для удержания его у власти.
Президент Мали объявил об отставке
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
Самара  +19 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.24
-0.19
EUR 87.4
0.06
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
iВолга проведет прямой эфир на тему «Рекламная кампания, PR и позиционирование проектов»
Правительство СО проводит «XXII Поволжскую агропромышленную выставку – 2020»
На фестивале «NAUKA 0+» началась неделя «Физика медицины»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Ремонт улицы Мичурина в Самаре практически завершен

19 августа 2020 17:26
92
При ремонте улицы там, где имелась технической возможность, выполнялось устройство специальных «карманов» для общественного транспорта.
Дорожные работы в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемого в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина, в общей сложности выполнены на 80%. В настоящее время в Самаре завершен ремонт большими картами 39 участков дорог из 40, активно ведутся работы по комплексному ремонту улиц Ленинской, Победы, Стара-Загоры. Практически завершен комплексный ремонт улицы Мичурина.

В 2020 году на улице Мичурина на участке протяженностью 2,4 км от улицы Чкалова до проспекта Масленникова в рамках комплексного ремонта уложено асфальтобетонное покрытие на проезжей части, проведены работы по устройству плитки на тротуарах, строительству заездных и парковочных карманов, восстановлению трамвайного межпутья, замене бортовых камней, приведены в порядок инженерные коммуникации с заменой люков.

Кроме того, установлены новые средства организации дорожного движения - это более 60 новых светофоров и 340 дорожных знаков, также смонтированы пешеходные ограждения и уже даже нанесена разметка на новое дорожное полотно. В настоящее время подрядчиком выполняются работы по благоустройству газонов.

«Сейчас выполняем выборку старого грунта, завозим новый, разравниваем - производим устройство газонов. На некоторых участках, где работы на газонах выполнили ранее, трава уже взошла», - рассказал заместитель главного инженера ООО «НПФ «XXI Век» Сергей Кондрашов.

При ремонте улицы там, где имелась технической возможность, выполнялось устройство специальных «карманов» для общественного транспорта. Всего на площади более тысячи квадратных метров появились заезды для автобусов и троллейбусов.

«Ремонт улицы Мичурина велся опережающими темпами. Общая готовность сейчас порядка 99% - работы на объекте находятся в завершающей стадии, остались маленькие технические моменты, такие как устройство газонов, подрезка плитки кое-где. Думаю, что уже в сентябре работы будут завершены полностью», - проинформировал директор МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халлиулов.

По реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регион продолжает занимать одну из лидирующих позиций в стране. По оценкам специалистов, работы по ремонту дорог по большинству объектов в 2020 году завершат раньше запланированных сроков, что удалось достичь благодаря заблаговременному проведению торгов и заключению контрактов. Благодаря чему подрядные организации с самого начала строительного сезона смогли приступить к запланированным работам.

Все объекты, работы на которых выполняются в рамках национальных проектов, проходят многоуровневый контроль. В приемке выполненных работ участвуют помимо общественников и специалистов МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство», также надзорные ведомства, передает пресс-служба горадминистрации.

 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
911
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
964
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
904
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1304
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1778
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1148
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1096
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3764
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4301
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3739
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4724
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4830
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
117
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
521
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
2671
Весь список