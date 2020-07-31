Реконструкция моста через реку Сок вышла на новый этап

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Для устройства русловой сваи были выполнены подготовительные работы: возведен временный мост, установлена баржа-площадка. «Сложность заключается в том, что опоры моста очень высокие — порядка 18 метров. Чтобы приступить к бетонированию опор, пришлось возводить специальные конструкции» — сообщил заместитель директора ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.Готовится площадка для приема и сборки металлического пролетного строения. Предполагается, что первые элементы привезут уже в начале августа 2020 года.Новый мост через реку Сок позволит решить проблему «узкого горлышка» и, как следствие, пробок на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог. Окончания работ ждут жители Самарской области.«Я считаю, этот проект — наглядный пример тех глобальных перемен к лучшему, которые происходят в нашем регионе благодаря реализации национальных проектов. И пример не единственный. За последние годы только в нашем районе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано несколько дорог. Все эти меры значительно улучшают качество жизни людей», — говорит глава Красноярского района Михаил Белоусов.Реконструкцию моста начали в декабре 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Реализацию этого национального проекта в Самарской области курирует Губернатор Дмитрий Азаров. До 1 октября 2022 года предстоит выполнить строительство мостового перехода с подходами общей протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения. Но благодаря высокому темпу работ, заданному подрядной организацией, реконструкция может завершиться на год раньше, если будет предоставлено дополнительное финансирование из федерального бюджета. Соответствующая заявка в Минтранс России уже направлена, передает пресс-служба облправительства.