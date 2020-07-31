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Реконструкция моста через реку Сок вышла на новый этап
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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Реконструкция моста через реку Сок вышла на новый этап

31 июля 2020 17:42
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В ближайшее время строители приступят к устройству основания для самой сложной сваи — русловой.
В Самаре продолжаются работы по реконструкции моста через реку Сок. На объекте уложено асфальтобетонное покрытие на подходах к мосту, уже закончены буровые работы по четырем опорам из пяти. В ближайшее время строители приступят к устройству основания для самой сложной сваи — русловой.

Для устройства русловой сваи были выполнены подготовительные работы: возведен временный мост, установлена баржа-площадка. «Сложность заключается в том, что опоры моста очень высокие — порядка 18 метров. Чтобы приступить к бетонированию опор, пришлось возводить специальные конструкции» — сообщил заместитель директора ООО «Самаратрансстрой» Алексей Зотов.

Готовится площадка для приема и сборки металлического пролетного строения. Предполагается, что первые элементы привезут уже в начале августа 2020 года.

Новый мост через реку Сок позволит решить проблему «узкого горлышка» и, как следствие, пробок на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог. Окончания работ ждут жители Самарской области.

«Я считаю, этот проект — наглядный пример тех глобальных перемен к лучшему, которые происходят в нашем регионе благодаря реализации национальных проектов. И пример не единственный. За последние годы только в нашем районе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было отремонтировано несколько дорог. Все эти меры значительно улучшают качество жизни людей», — говорит глава Красноярского района Михаил Белоусов.

Реконструкцию моста начали в декабре 2019 года по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Реализацию этого национального проекта в Самарской области курирует Губернатор Дмитрий Азаров. До 1 октября 2022 года предстоит выполнить строительство мостового перехода с подходами общей протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения. Но благодаря высокому темпу работ, заданному подрядной организацией, реконструкция может завершиться на год раньше, если будет предоставлено дополнительное финансирование из федерального бюджета. Соответствующая заявка в Минтранс России уже направлена, передает пресс-служба облправительства.
 
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