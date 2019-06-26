Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Работы по комплексному ремонту дорог вблизи Крымской площади выполнены уже на 40% 104 В Самаре наращивают темпы комплексного ремонта дорог, прилегающих к Крымской площади и зданию, где разместится Шестой кассационный суд. Подрядчик – ООО «НПФ «XXI Век» - охватил ремонтом уже 7 улиц из 8. На сегодняшний день план выполнен на 40%.



Масштабные работы производятся одновременно разными бригадами. Согласно муниципальному контракту завершить комплексное обновление в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» требуется до 30 сентября. Однако дорожники идут с опережением графика. Для оперативного результата в общей сложности задействуется больше 25 единиц спецтехники и 50 рабочих подрядной и нескольких субподрядных организаций.



Отметим, что трафик в этом районе города очень интенсивный. Поэтому принято решение использовать при устройстве покрытия проезжей части дорог щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь с повышенным содержанием высокопрочного гранитного щебня – у нее более высокая способность выдерживать эксплуатационные нагрузки.



Кроме того, привели в нормативное состояние профиль проезжей части для обеспечения отвода талых и сточных вод к прилотковой части и впоследствии – в ливневую канализацию или по естественному уклону. А с ул. Аксаковская можно будет выехать на ул. Новокрасноармейская – ранее здесь был тупик, а теперь проезд в ремонте.



Приводят в порядок не только дорожное полотно от борта до борта - с фрезерованием и последующей укладкой выравнивающего и верхнего слоя. Ремонтируют тротуары, инженерные коммуникации - меняют люки смотровых и дождеприемных колодцев (с заменой плит перекрытия), решетки дождеприемников. Устанавливают новый бордюрный камень. Там, где необходимо, выполнят устройство газонов. На дорогах полностью будет новая разметка. Другие средства организации движения - светофоры, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки – также в перечне элементов для обновления. Особое внимание – сходам для маломобильных групп населения. Так, на пр. Карла Маркса в районе пешеходных переходов устроены пандусы. Почти готовы 3 новых парковочных пространства (на пр. К. Маркса и на ул. ГС. Аксакова).



«После ряда обращений от местных жителей, касающихся высокого уровня шума при производстве работ, был пересмотрен график. Технологической необходимости выхода в ночную смену нет. Стараемся по максимуму все успевать днем, чтобы не создавать дополнительных неудобств. Например, сегодня на перекрестке улиц Пензенская и Урицкого проводим уборку пыли и мусора, то есть подготовку для завтрашней укладки верхнего слоя асфальтобетона. На улице Мечникова фрезерование выполнено, продолжим установку люков дождеприемников на нужную высотную отметку. А на улице Аксаковской – выемку грунта для устройства основания дорожного полотна», - пояснил начальник участка ООО «НПФ «XXI Век» Тимофей Глухов .



Общая площадь работ на дорогах, ведущих к Крымской площади, составляет 39120 кв. м. Протяженность участков, сосредоточенных вокруг Крымской площади, - 2, 68 км. При этом данному направлению дорожно-строительной кампании-2019 уделяется повышенное внимание, поскольку, кроме обеспечения транспортного сообщения с площадью и юрисдикционным органом судебной системы, муниципалитетом поставлена задача создания единого инфраструктурного единства. С учетом этого и сама Крымская площадь преобразится – приоритеты благоустройства общественных пространств определили сами горожане, принявшие участие в мартовском открытом голосовании. В настоящее время комплексное благоустройство - в активной фазе. Оно выполняется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробности – на официальном сайте Администрации г. о. Самара – по



«Сейчас в завершающей стадии находятся дорожные работы на двух объектах рядом с Крымской площадью – на проспекте Карла Маркса и улице Григория Аксакова. По основному ходу ремонт выполнен. Фрезерование съездов на внутриквартальные территории - в жилую зону, а также к расположенным на данных улицах предприятиям - планируется завершить в ближайшие дни. Затем предстоит подготовить основание и в течение нескольких дней уложить покрытие проезжей части. На всех этапах ремонта осуществляются контрольные мероприятия. После фрезерования выполняются замеры, после укладки асфальтобетонной смеси берутся пробы на соответствие физико-механическим свойствам. В случае выявления каких-либо несоответствий подрядчик устранит недостатки за свой счет, после чего также организуется контроль», - сообщил заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и объектами благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.



Общая стоимость работ - 132,26 млн. рублей.



С перечнем дорожных объектов, которые будут отремонтированы вблизи Крымской площади по нацпроекту, можно подробнее ознакомиться в





Фото: пресс-служба горадминистрации Масштабные работы производятся одновременно разными бригадами. Согласно муниципальному контракту завершить комплексное обновление в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» требуется до 30 сентября. Однако дорожники идут с опережением графика. Для оперативного результата в общей сложности задействуется больше 25 единиц спецтехники и 50 рабочих подрядной и нескольких субподрядных организаций.Отметим, что трафик в этом районе города очень интенсивный. Поэтому принято решение использовать при устройстве покрытия проезжей части дорог щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь с повышенным содержанием высокопрочного гранитного щебня – у нее более высокая способность выдерживать эксплуатационные нагрузки.Кроме того, привели в нормативное состояние профиль проезжей части для обеспечения отвода талых и сточных вод к прилотковой части и впоследствии – в ливневую канализацию или по естественному уклону. А с ул. Аксаковская можно будет выехать на ул. Новокрасноармейская – ранее здесь был тупик, а теперь проезд в ремонте.Приводят в порядок не только дорожное полотно от борта до борта - с фрезерованием и последующей укладкой выравнивающего и верхнего слоя. Ремонтируют тротуары, инженерные коммуникации - меняют люки смотровых и дождеприемных колодцев (с заменой плит перекрытия), решетки дождеприемников. Устанавливают новый бордюрный камень. Там, где необходимо, выполнят устройство газонов. На дорогах полностью будет новая разметка. Другие средства организации движения - светофоры, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки – также в перечне элементов для обновления. Особое внимание – сходам для маломобильных групп населения. Так, на пр. Карла Маркса в районе пешеходных переходов устроены пандусы. Почти готовы 3 новых парковочных пространства (на пр. К. Маркса и на ул. ГС. Аксакова).«После ряда обращений от местных жителей, касающихся высокого уровня шума при производстве работ, был пересмотрен график. Технологической необходимости выхода в ночную смену нет. Стараемся по максимуму все успевать днем, чтобы не создавать дополнительных неудобств. Например, сегодня на перекрестке улиц Пензенская и Урицкого проводим уборку пыли и мусора, то есть подготовку для завтрашней укладки верхнего слоя асфальтобетона. На улице Мечникова фрезерование выполнено, продолжим установку люков дождеприемников на нужную высотную отметку. А на улице Аксаковской – выемку грунта для устройства основания дорожного полотна», - пояснил начальник участка ООО «НПФ «XXI Век» Тимофей Глухов .Общая площадь работ на дорогах, ведущих к Крымской площади, составляет 39120 кв. м. Протяженность участков, сосредоточенных вокруг Крымской площади, - 2, 68 км. При этом данному направлению дорожно-строительной кампании-2019 уделяется повышенное внимание, поскольку, кроме обеспечения транспортного сообщения с площадью и юрисдикционным органом судебной системы, муниципалитетом поставлена задача создания единого инфраструктурного единства. С учетом этого и сама Крымская площадь преобразится – приоритеты благоустройства общественных пространств определили сами горожане, принявшие участие в мартовском открытом голосовании. В настоящее время комплексное благоустройство - в активной фазе. Оно выполняется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Подробности – на официальном сайте Администрации г. о. Самара – по ссылке «Сейчас в завершающей стадии находятся дорожные работы на двух объектах рядом с Крымской площадью – на проспекте Карла Маркса и улице Григория Аксакова. По основному ходу ремонт выполнен. Фрезерование съездов на внутриквартальные территории - в жилую зону, а также к расположенным на данных улицах предприятиям - планируется завершить в ближайшие дни. Затем предстоит подготовить основание и в течение нескольких дней уложить покрытие проезжей части. На всех этапах ремонта осуществляются контрольные мероприятия. После фрезерования выполняются замеры, после укладки асфальтобетонной смеси берутся пробы на соответствие физико-механическим свойствам. В случае выявления каких-либо несоответствий подрядчик устранит недостатки за свой счет, после чего также организуется контроль», - сообщил заведующий сектором контроля за объектами ремонта автомобильных дорог и объектами благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.Общая стоимость работ - 132,26 млн. рублей.С перечнем дорожных объектов, которые будут отремонтированы вблизи Крымской площади по нацпроекту, можно подробнее ознакомиться в приложении , передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации Версия для печати

Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.