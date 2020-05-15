Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Продлено ограничение движения транспорта в связи с ремонтом теплосетей по улице Советской Армии 132 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по ремонту тепловых сетей на территории города Самара будет продлено ограничение движения транспорта до 22:00 25 мая 2020 года по улице Советской Армии в районе дома № 181 лит. Е.



Также до указанной даты движение автобусов маршрутов №№ 30, 35, 70, 96, 213 будет организовано следующим образом:



- в оба направления движение автобусов №№ 30, 35 будет осуществляться по ул. Советской Армии – ул. Стара-Загора – ул. XXII Партсъезда – пр. Карла Маркса – ул. Советской Армии – далее по маршруту;



- в оба направления движение автобусов №№ 70, 96, 213 будет осуществляться по ул. Стара-Загора – ул. XXII Партсъезда – пр. Карла Маркса – ул. Советской Армии – далее по маршруту, передает пресс-служба горадминистрации.





Также до указанной даты движение автобусов маршрутов №№ 30, 35, 70, 96, 213 будет организовано следующим образом:- в оба направления движение автобусов №№ 30, 35 будет осуществляться по ул. Советской Армии – ул. Стара-Загора – ул. XXII Партсъезда – пр. Карла Маркса – ул. Советской Армии – далее по маршруту;- в оба направления движение автобусов №№ 70, 96, 213 будет осуществляться по ул. Стара-Загора – ул. XXII Партсъезда – пр. Карла Маркса – ул. Советской Армии – далее по маршруту, передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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