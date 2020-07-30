Продлено ограничение движения транспорта по улице Некрасовской в Самаре

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы продлено ограничение движения транспорта по улице Некрасовской.
Так, с 08:00 31 июля 2020 года до 07:00 3 августа 2020 года ограничительная мера будет действовать в границах перекрестка с улицей Молодогвардейской.
Кроме того, до 07:00 3 августа 2020 года продолжает действовать ограничение движения по улице Некрасовской в границах улиц
Галактионовской и Молодогвардейской, а также в границах улиц Галактионовской и Самарской и в границах улиц Галактионовской и Красноармейской
В связи с этим движение автобусов, следующих по троллейбусному маршруту № 6, организуется по скорректированной схеме.
Подробнее со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях
, передает пресс-служба горадминистрации.
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