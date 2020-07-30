Продлено ограничение движения транспорта по улице Некрасовской в Самаре

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Продлено ограничение движения транспорта по улице Некрасовской в Самаре

30 июля 2020 15:30
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В связи с этим движение автобусов, движущихся по маршруту трамвая № 6, организуется по скорректированной схеме.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы продлено ограничение движения транспорта по улице Некрасовской.

Так, с 08:00 31 июля 2020 года до 07:00 3 августа 2020 года ограничительная мера будет действовать в границах перекрестка с улицей Молодогвардейской.

Кроме того, до 07:00 3 августа 2020 года продолжает действовать ограничение движения по улице Некрасовской в границах улиц

Галактионовской и Молодогвардейской, а также в границах улиц Галактионовской и Самарской и в границах улиц Галактионовской и Красноармейской

В связи с этим движение автобусов, следующих по троллейбусному маршруту № 6, организуется по скорректированной схеме.

Подробнее со схемами ограничения движения и организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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