Представители Поволжуправтодора провели День качества для региональных коллег

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Представители Поволжуправтодора провели День качества для региональных коллег

5 июля 2019 16:38
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Участники практического семинара посетили завод, поставляющий асфальтобетонную смесь для ремонтных работ на улично-дорожной сети Тольятти.
Дорожники Самарской, Саратовской и Пензенской областей обсудили производственные вопросы в рамках традиционного Дня качества. Выездное
совещание прошло в г. Тольятти по инициативе ФКУ «Поволжуправтодор», ведущего контроль за реализацией национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в трех агломерациях.

Участники практического семинара посетили завод, поставляющий асфальтобетонную смесь для ремонтных работ на улично-дорожной сети Тольятти в рамках нацпроекта, и осмотрели лабораторию, где ведется контроль качества материалов, применяемых при изготовлении асфальтобетонной смеси.

Главный инженер ФКУ «Поволжуправтодор» Баянслу Искиндирова обратила внимание представителей региональных проектных офисов на необходимость контроля температурного режима и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси во избежание неравномерности уплотнения верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

«Использование антисегрегационного перегружателя при укладке асфальтобетонной смеси позволяет добиться высокой ровности и плотности покрытия и повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дорожного полотна», - добавила Баянслу Сухановна.

Соблюдение технологических особенностей и обеспечение безопасности дорожного движения при производстве работ проверили на улице Лизы Чайкиной, ремонтируемой по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как показали результаты специальных измерений верхнего слоя покрытия, все требуемые показатели укладываемой асфальтобетонной смеси обеспечены в допустимых значениях.

В рамках нацпроекта на улице Лизы Чайкиной, помимо ремонта проезжей части, запланированы работы по замене бортового и тротуарного камня, остановочных павильонов и посадочных площадок. В целях безопасности приведут к нормативу пешеходные переходы с устройством пандусов, установят Г-образные консоли, заменят светофоры и обновят дорожные знаки. Работы завершатся в октябре текущего года.

Всего в 2019 году в Самарской области в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируют отремонтировать 247 км дорог местного и регионального значения, в том числе 50 км в Самаре и 17 км в Тольятти.

Объем финансирования составляет порядка 5,2 млрд рублей, передает пресс-служба облправительства. 
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