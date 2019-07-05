Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Представители Поволжуправтодора провели День качества для региональных коллег 110 Дорожники Самарской, Саратовской и Пензенской областей обсудили производственные вопросы в рамках традиционного Дня качества. Выездное

совещание прошло в г. Тольятти по инициативе ФКУ «Поволжуправтодор», ведущего контроль за реализацией национального проекта «Безопасные и

качественные автомобильные дороги» в трех агломерациях.



Участники практического семинара посетили завод, поставляющий асфальтобетонную смесь для ремонтных работ на улично-дорожной сети Тольятти в рамках нацпроекта, и осмотрели лабораторию, где ведется контроль качества материалов, применяемых при изготовлении асфальтобетонной смеси.



Главный инженер ФКУ «Поволжуправтодор» Баянслу Искиндирова обратила внимание представителей региональных проектных офисов на необходимость контроля температурного режима и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси во избежание неравномерности уплотнения верхних слоев асфальтобетонного покрытия.



«Использование антисегрегационного перегружателя при укладке асфальтобетонной смеси позволяет добиться высокой ровности и плотности покрытия и повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дорожного полотна», - добавила Баянслу Сухановна.



Соблюдение технологических особенностей и обеспечение безопасности дорожного движения при производстве работ проверили на улице Лизы Чайкиной, ремонтируемой по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как показали результаты специальных измерений верхнего слоя покрытия, все требуемые показатели укладываемой асфальтобетонной смеси обеспечены в допустимых значениях.



В рамках нацпроекта на улице Лизы Чайкиной, помимо ремонта проезжей части, запланированы работы по замене бортового и тротуарного камня, остановочных павильонов и посадочных площадок. В целях безопасности приведут к нормативу пешеходные переходы с устройством пандусов, установят Г-образные консоли, заменят светофоры и обновят дорожные знаки. Работы завершатся в октябре текущего года.



Всего в 2019 году в Самарской области в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируют отремонтировать 247 км дорог местного и регионального значения, в том числе 50 км в Самаре и 17 км в Тольятти.



Объем финансирования составляет порядка 5,2 млрд рублей, передает пресс-служба облправительства. Участники практического семинара посетили завод, поставляющий асфальтобетонную смесь для ремонтных работ на улично-дорожной сети Тольятти в рамках нацпроекта, и осмотрели лабораторию, где ведется контроль качества материалов, применяемых при изготовлении асфальтобетонной смеси.Главный инженер ФКУ «Поволжуправтодор» Баянслу Искиндирова обратила внимание представителей региональных проектных офисов на необходимость контроля температурного режима и температурной сегрегации асфальтобетонной смеси во избежание неравномерности уплотнения верхних слоев асфальтобетонного покрытия.«Использование антисегрегационного перегружателя при укладке асфальтобетонной смеси позволяет добиться высокой ровности и плотности покрытия и повысить транспортно-эксплуатационные характеристики дорожного полотна», - добавила Баянслу Сухановна.Соблюдение технологических особенностей и обеспечение безопасности дорожного движения при производстве работ проверили на улице Лизы Чайкиной, ремонтируемой по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как показали результаты специальных измерений верхнего слоя покрытия, все требуемые показатели укладываемой асфальтобетонной смеси обеспечены в допустимых значениях.В рамках нацпроекта на улице Лизы Чайкиной, помимо ремонта проезжей части, запланированы работы по замене бортового и тротуарного камня, остановочных павильонов и посадочных площадок. В целях безопасности приведут к нормативу пешеходные переходы с устройством пандусов, установят Г-образные консоли, заменят светофоры и обновят дорожные знаки. Работы завершатся в октябре текущего года.Всего в 2019 году в Самарской области в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» планируют отремонтировать 247 км дорог местного и регионального значения, в том числе 50 км в Самаре и 17 км в Тольятти.Объем финансирования составляет порядка 5,2 млрд рублей, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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