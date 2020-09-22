По улицам А. Матросова и Черемшанской в Самаре ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством газопровода в период с 08:00 23 сентября до 18:00 25 сентября 2020 будет временно ограничено движение транспорта по улице А. Матросова на участке от улицы Трудовой до улицы Черемшанской, а в период с 08:00 30 сентября до 18:00 2 октября 2020 года по улице Черемшанской на участке от улицы А. Матросова до улицы Сокольнической.

Подробнее со схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.