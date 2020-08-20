По четной стороне улицы Гагарина ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы в период с 00:00 22 августа 2020 года до 05:00 1 сентября 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Гагарина на участке от улицы Авроры до улицы Революционной (четная сторона) в направлении улицы Революционной.
Движение общественного транспорта с 00:00 22 августа 2020 года до 05:00 1 сентября 2020 года будет осуществляться по временной схеме.
Автобусные маршруты №№ 34, 41, 56, 99, 205 проследуют:
- в сторону города проследуют по улице Гагарина – улице. Авроры – улице Мориса Тореза – улице Революционной – улице Гагарина - далее по маршруту;
- из города проследуют по улице Гагарина – улице Революционной – улице Мориса Тореза – улице Авроры – улице Гагарина - далее по маршруту.
Автобусный маршрут № 35 в направлении «Дома молодежи» проследует по улице Авроры – улице Мориса Тореза – улице Революционной – далее по маршруту.
Подробнее со схемами ограничения движения можно ознакомиться в приложениях
, передает пресс-служба горадминистрации.
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