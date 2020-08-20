По четной стороне улицы Гагарина ограничат движение транспорта

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

По четной стороне улицы Гагарина ограничат движение транспорта

20 августа 2020 18:27
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В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы в период с 22 августа до 1 сентября.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы в период с 00:00 22 августа 2020 года до 05:00 1 сентября 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Гагарина на участке от улицы Авроры до улицы Революционной (четная сторона) в направлении улицы Революционной.

Движение общественного транспорта с 00:00 22 августа 2020 года до 05:00 1 сентября 2020 года будет осуществляться по временной схеме.

Автобусные маршруты №№ 34, 41, 56, 99, 205 проследуют:

- в сторону города проследуют по улице Гагарина – улице. Авроры – улице Мориса Тореза – улице Революционной – улице Гагарина - далее по маршруту;

- из города проследуют по улице Гагарина – улице Революционной – улице Мориса Тореза – улице Авроры – улице Гагарина - далее по маршруту.

Автобусный маршрут № 35 в направлении «Дома молодежи» проследует по улице Авроры – улице Мориса Тореза – улице Революционной – далее по маршруту.

Подробнее со схемами ограничения движения можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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