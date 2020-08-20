Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

По четной стороне улицы Гагарина ограничат движение транспорта 163 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы в период с 00:00 22 августа 2020 года до 05:00 1 сентября 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Гагарина на участке от улицы Авроры до улицы Революционной (четная сторона) в направлении улицы Революционной.



Движение общественного транспорта с 00:00 22 августа 2020 года до 05:00 1 сентября 2020 года будет осуществляться по временной схеме.



Автобусные маршруты №№ 34, 41, 56, 99, 205 проследуют:



- в сторону города проследуют по улице Гагарина – улице. Авроры – улице Мориса Тореза – улице Революционной – улице Гагарина - далее по маршруту;



- из города проследуют по улице Гагарина – улице Революционной – улице Мориса Тореза – улице Авроры – улице Гагарина - далее по маршруту.



Автобусный маршрут № 35 в направлении «Дома молодежи» проследует по улице Авроры – улице Мориса Тореза – улице Революционной – далее по маршруту.



Подробнее со схемами ограничения движения можно ознакомиться в Движение общественного транспорта с 00:00 22 августа 2020 года до 05:00 1 сентября 2020 года будет осуществляться по временной схеме.Автобусные маршруты №№ 34, 41, 56, 99, 205 проследуют:- в сторону города проследуют по улице Гагарина – улице. Авроры – улице Мориса Тореза – улице Революционной – улице Гагарина - далее по маршруту;- из города проследуют по улице Гагарина – улице Революционной – улице Мориса Тореза – улице Авроры – улице Гагарина - далее по маршруту.Автобусный маршрут № 35 в направлении «Дома молодежи» проследует по улице Авроры – улице Мориса Тореза – улице Революционной – далее по маршруту.Подробнее со схемами ограничения движения можно ознакомиться в приложениях , передает пресс-служба горадминистрации. версия для печати

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