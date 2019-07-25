Открыть четырехполосное движение по проспекту Кирова планируется осенью 2019 года

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Открыть четырехполосное движение по проспекту Кирова планируется осенью 2019 года

25 июля 2019 17:23
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Капитальный ремонт участка проспекта имени Кирова в Самаре от мостового перехода
Капитальный ремонт участка проспекта имени Кирова в Самаре от мостового перехода "Кировский" до ул. Ветлянской вошел в активную стадию. Дорожники приступили к работам по уширению проезжей части, фрезерованию старого дорожного полотна и устройству асфальтобетонного покрытия.

«Готовность объекта составляет порядка 40%. На 60% выполнены работы по переустройству коммуникаций, расположенных под будущей проезжей частью, ведется строительство дождевой канализации. Срок завершения работ по госконтракту – октябрь 2020 года. Но работы на проезжей части, уширение и укладку нижнего слоя асфальта, мы планируем завершить до середины сентября», — говорит заместитель директора ООО «Самаратранстрой» Алексей Зотов.

Проведение дорожных работ систематически требует частичного ограничения движения существующей проезжей части на этом участке дороги. «Мы просим с пониманием отнестись к проводимым работам и делаем все возможное, чтобы к осени здесь можно было проехать по четырехполосной дороге», — подчеркнул представитель подрядной организации.

Капитальный ремонт проспекта имени Кирова в Самаре на участке от мостового перехода «Кировский» до улицы Ветлянской ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Государственный контракт на капитальные ремонт проспекта Кирова на участке протяженностью 1,1 км заключен министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области в мае 2019 года.

В рамках ремонта дорога будет расширена до 4-х полос движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется строительство тротуаров и освещения, устройство регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения. Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать «узкое горлышко» и повысить пропускную способность Кировского моста.

Видеоролик о ходе капитального ремонта размещен в официальной группе нацпроекта в Самарской области в социальной сети  «ВКонтакте».

Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели будет направлено 5,77 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета.

В настоящее время завершены работы на 46 участках автодорог, в том числе на 40 дорогах в Самаре протяженностью 40,5 км и 6 дорогах регионального значения протяженностью 25,8 км, передает пресс-служба облправительства.


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