Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Открыть четырехполосное движение по проспекту Кирова планируется осенью 2019 года 257 Капитальный ремонт участка проспекта имени Кирова в Самаре от мостового перехода "Кировский" до ул. Ветлянской вошел в активную стадию. Дорожники приступили к работам по уширению проезжей части, фрезерованию старого дорожного полотна и устройству асфальтобетонного покрытия.



«Готовность объекта составляет порядка 40%. На 60% выполнены работы по переустройству коммуникаций, расположенных под будущей проезжей частью, ведется строительство дождевой канализации. Срок завершения работ по госконтракту – октябрь 2020 года. Но работы на проезжей части, уширение и укладку нижнего слоя асфальта, мы планируем завершить до середины сентября», — говорит заместитель директора ООО «Самаратранстрой» Алексей Зотов.



Проведение дорожных работ систематически требует частичного ограничения движения существующей проезжей части на этом участке дороги. «Мы просим с пониманием отнестись к проводимым работам и делаем все возможное, чтобы к осени здесь можно было проехать по четырехполосной дороге», — подчеркнул представитель подрядной организации.



Капитальный ремонт проспекта имени Кирова в Самаре на участке от мостового перехода «Кировский» до улицы Ветлянской ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



Государственный контракт на капитальные ремонт проспекта Кирова на участке протяженностью 1,1 км заключен министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области в мае 2019 года.



В рамках ремонта дорога будет расширена до 4-х полос движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется строительство тротуаров и освещения, устройство регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения. Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать «узкое горлышко» и повысить пропускную способность Кировского моста.



Видеоролик о ходе капитального ремонта размещен в официальной группе нацпроекта в Самарской области в социальной сети



Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели будет направлено 5,77 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета.



В настоящее время завершены работы на 46 участках автодорог, в том числе на 40 дорогах в Самаре протяженностью 40,5 км и 6 дорогах регионального значения протяженностью 25,8 км, передает пресс-служба облправительства.





«Готовность объекта составляет порядка 40%. На 60% выполнены работы по переустройству коммуникаций, расположенных под будущей проезжей частью, ведется строительство дождевой канализации. Срок завершения работ по госконтракту – октябрь 2020 года. Но работы на проезжей части, уширение и укладку нижнего слоя асфальта, мы планируем завершить до середины сентября», — говорит заместитель директора ООО «Самаратранстрой»Проведение дорожных работ систематически требует частичного ограничения движения существующей проезжей части на этом участке дороги. «Мы просим с пониманием отнестись к проводимым работам и делаем все возможное, чтобы к осени здесь можно было проехать по четырехполосной дороге», — подчеркнул представитель подрядной организации.Капитальный ремонт проспекта имени Кирова в Самаре на участке от мостового перехода «Кировский» до улицы Ветлянской ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Государственный контракт на капитальные ремонт проспекта Кирова на участке протяженностью 1,1 км заключен министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области в мае 2019 года.В рамках ремонта дорога будет расширена до 4-х полос движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется строительство тротуаров и освещения, устройство регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения. Расширение автомобильной дороги позволит ликвидировать «узкое горлышко» и повысить пропускную способность Кировского моста.Видеоролик о ходе капитального ремонта размещен в официальной группе нацпроекта в Самарской области в социальной сети «ВКонтакте» Напомним, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели будет направлено 5,77 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета.В настоящее время завершены работы на 46 участках автодорог, в том числе на 40 дорогах в Самаре протяженностью 40,5 км и 6 дорогах регионального значения протяженностью 25,8 км, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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