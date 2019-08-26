Опубликован проект концессионного соглашения по строительству автомобильной дороги и мостового перехода через Волгу в районе Климовки

Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Опубликован проект концессионного соглашения по строительству автомобильной дороги и мостового перехода через Волгу в районе Климовки
26
августа 2019
16:06
118
23 августа 2019 года Правительство Самарской области опубликовало в публичном доступе проект концессионного соглашения, согласно которого будет реализован крупнейший в России инфраструктурный проект строительства автомобильной дороги и мостового перехода через реку Волгу в районе села Климовка (Самарская область, муниципальный район Шигонский).
Напомним, что инфраструктурный проект строительства автодороги в западно-восточном направлении в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу в районе села Климовка и выходов на М-5 «Урал» является ключевым звеном Международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Он включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, Транспортную стратегию развития Российской Федерации, Стратегию пространственного развития России.
Реализация проекта позволит укрепить экономические связи между Россией и странами Европы, Центральной и Восточной Азии, в ближайшей перспективе окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие Самарской области, существенно повысит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность территории опережающего социально-экономического развития Тольятти, особой экономической зоны «Тольятти», ОАО «АВТОВАЗ», технопарка «Жигулевская долина».
В настоящее время Самарская область совместно с Минтрансом России ведет работу по созданию данного объекта.
В конце апреля т.г. в Правительство Самарской области поступило предложение Хозяйственного партнерства «Концессионная компания «Обход Тольятти» о заключении концессионного соглашения по проекту. Он был тщательно рассмотрен, проанализирован и дополнен рядом условий, более выгодных для Самарской области.
Теперь проект концессионного соглашения опубликован в публичном доступе на официальном сайте для проведения торгов (https://www.torgi.gov.ru) со сроком окончания подачи заявок 7 октября 2019 года. Если в течение 45 дней не поступят заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения от иных лиц, то в ноябре 2019 года концессионное соглашение будет заключено с подателем частной концессионной инициативы – Хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти», передает пресс-служба облправительства.