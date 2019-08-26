Опубликован проект концессионного соглашения по строительству автомобильной дороги и мостового перехода через Волгу в районе Климовки

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Напомним, что инфраструктурный проект строительства автодороги в западно-восточном направлении в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу в районе села Климовка и выходов на М-5 «Урал» является ключевым звеном Международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Он включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, Транспортную стратегию развития Российской Федерации, Стратегию пространственного развития России.Реализация проекта позволит укрепить экономические связи между Россией и странами Европы, Центральной и Восточной Азии, в ближайшей перспективе окажет значительное влияние на социально-экономическое развитие Самарской области, существенно повысит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность территории опережающего социально-экономического развития Тольятти, особой экономической зоны «Тольятти», ОАО «АВТОВАЗ», технопарка «Жигулевская долина».В настоящее время Самарская область совместно с Минтрансом России ведет работу по созданию данного объекта.В конце апреля т.г. в Правительство Самарской области поступило предложение Хозяйственного партнерства «Концессионная компания «Обход Тольятти» о заключении концессионного соглашения по проекту. Он был тщательно рассмотрен, проанализирован и дополнен рядом условий, более выгодных для Самарской области.Теперь проект концессионного соглашения опубликован в публичном доступе на официальном сайте для проведения торгов (https://www.torgi.gov.ru) со сроком окончания подачи заявок 7 октября 2019 года. Если в течение 45 дней не поступят заявки о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения от иных лиц, то в ноябре 2019 года концессионное соглашение будет заключено с подателем частной концессионной инициативы – Хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти», передает пресс-служба облправительства.