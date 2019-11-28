Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Определились все подрядчики, которые в 2020 году по нацпроекту комплексно отремонтируют ряд самарских улиц 167 В Самаре на этой неделе прошел последний электронный аукцион по определению подрядной организации, которая в следующем году по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары выполнит комплексный ремонт ряда дорог местного значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы стартуют весной, с установлением стабильных положительных температур.



Так, улицу Мичурина от улицы Чкалова до проспекта Масленникова, а также улицу Арцыбушевская в границах улицы Полевая и переулка Тургенева обновит ООО «НПФ «XXI Век». Подрядчик-победитель торгов был выбран из двух претендентов, чьи поданные заявки соответствовали всем установленным требованиям документации о закупке и сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных участников. Заключат контракт ориентировочно 10 декабря. Все работы планируется выполнить в течение 2020-2021 годов – они должны завершиться в срок до 31 октября 2021 года.



Напомним, что в текущем году этот же подрядчик начал производство работ на улицах Стара-Загора и Победы на принципах трехлетнего контракта жизненного цикла (когда одна и та же подрядная организации и ремонтирует объект, и в течение пятилетки за счет собственных средств устраняет гарантийные дефекты в случае их возникновения, и 3 года содержит дорогу всесезонно). При этом, взяв на себя повышенные обязательства, подрядчик справился с частью объема работ, изначально запланированных на 2020 год. Например, по улице Стара-Загора отремонтировали проезжую часть от улицы Советской Армии до улицы Воронежская (по первоначальному плану - до улицы Ново-Вокзальная). В 2020 году работы продолжатся до улицы Ташкентская, на перекрестке с которой установили пешеходные ограждения, светофоры, дорожные знаки. А на улице Победы с опережением графика комплексно отремонтировали участок от улицы Елизарова до проспекта Кирова и далее выполнили работы по ремонту проезжей части до пересечения с улицей Ново-Вокзальная. В 2020 году ремонт завершат до улицы Гагарина.



Отметим, что в процессе комплексного ремонта меняется не только дорожное покрытие проезжей части от борта до борта. Приводят в порядок бордюрный камень, тротуары, газоны, средства организации движения – обновляют светофоры, разметку, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки. При необходимости выполняется устройство системы освещения и т. п. работы по благоустройству.



Ранее были разыграны и другие лоты. В частности, 18 ноября определился подрядчик, который займется аналогичным видом ремонта дороги по улице Ленинская - от дома № 1 по улице Ленинская до улицы Полевая. По результатам торгов контракт уже заключен с ООО «КД ПМК» («Куйбышевская Дорожная Передвижная механизированная колонна»).



Для максимально эффективной реализации нацпроекта по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова торги в Самаре прошли заблаговременно – на несколько месяцев раньше, нежели в предыдущие годы. Это позволит подрядчикам полностью подготовиться к началу ремонтных работ, предусмотрев все необходимые мероприятия.



С полным перечнем дорог, которые предстоит привести в нормативное состояние в рамках нацпроекта, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары – по







Фото: пресс-служба горадминистрации Так, улицу Мичурина от улицы Чкалова до проспекта Масленникова, а также улицу Арцыбушевская в границах улицы Полевая и переулка Тургенева обновит ООО «НПФ «XXI Век». Подрядчик-победитель торгов был выбран из двух претендентов, чьи поданные заявки соответствовали всем установленным требованиям документации о закупке и сведениям, содержащимся в реестре аккредитованных участников. Заключат контракт ориентировочно 10 декабря. Все работы планируется выполнить в течение 2020-2021 годов – они должны завершиться в срок до 31 октября 2021 года.Напомним, что в текущем году этот же подрядчик начал производство работ на улицах Стара-Загора и Победы на принципах трехлетнего контракта жизненного цикла (когда одна и та же подрядная организации и ремонтирует объект, и в течение пятилетки за счет собственных средств устраняет гарантийные дефекты в случае их возникновения, и 3 года содержит дорогу всесезонно). При этом, взяв на себя повышенные обязательства, подрядчик справился с частью объема работ, изначально запланированных на 2020 год. Например, по улице Стара-Загора отремонтировали проезжую часть от улицы Советской Армии до улицы Воронежская (по первоначальному плану - до улицы Ново-Вокзальная). В 2020 году работы продолжатся до улицы Ташкентская, на перекрестке с которой установили пешеходные ограждения, светофоры, дорожные знаки. А на улице Победы с опережением графика комплексно отремонтировали участок от улицы Елизарова до проспекта Кирова и далее выполнили работы по ремонту проезжей части до пересечения с улицей Ново-Вокзальная. В 2020 году ремонт завершат до улицы Гагарина.Отметим, что в процессе комплексного ремонта меняется не только дорожное покрытие проезжей части от борта до борта. Приводят в порядок бордюрный камень, тротуары, газоны, средства организации движения – обновляют светофоры, разметку, направляющие пешеходные ограждения, дорожные знаки. При необходимости выполняется устройство системы освещения и т. п. работы по благоустройству.Ранее были разыграны и другие лоты. В частности, 18 ноября определился подрядчик, который займется аналогичным видом ремонта дороги по улице Ленинская - от дома № 1 по улице Ленинская до улицы Полевая. По результатам торгов контракт уже заключен с ООО «КД ПМК» («Куйбышевская Дорожная Передвижная механизированная колонна»).Для максимально эффективной реализации нацпроекта по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова торги в Самаре прошли заблаговременно – на несколько месяцев раньше, нежели в предыдущие годы. Это позволит подрядчикам полностью подготовиться к началу ремонтных работ, предусмотрев все необходимые мероприятия.С полным перечнем дорог, которые предстоит привести в нормативное состояние в рамках нацпроекта, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации Самары – по ссылке , передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации Версия для печати

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