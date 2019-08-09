Общественники оценили планируемые изменения дорожной инфраструктуры города Тольятти

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В четверг, 8 августа, представители общественности побывали на строительных площадках и познакомились с проектными решениями, которые предстоит реализовать в ближайшие годы.Строительство улицы Офицерской в Тольятти предусмотрено проектом планировки города еще в советское время. Дорога должна была стать из сквозных автодорог Автозаводского района с прямым выходом на Южное шоссе и Обводную г.Тольятти.К реализации проекта приступили в июле 2019 года. По словам руководителя департамента дорожного хозяйства администрации Тольятти Павла Баннова, к 2021 году здесь появится четырехполосная дорога и два дублера, по которым будет осуществляться подъезд к жилым массивам.Также предусмотрены работы по строительству тротуаров, освещения, ливневых канализаций, оснащению дороги техническими средствами безопасности дорожного движения. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы по переустройству коммуникаций, которые будут завершены к началу следующего года.В рамках проекта реконструкции автомобильная дорога Тольятти- Ягодное на участке протяженностью 7,66 км будет расширена с 2-х до 4-х полос движения, также планируется строительство транспортных развязок на въездах на территорию Особой экономической зоны.Помимо увеличения пропускной способности проектными решениями предусмотрена увязка трассы с Обходом города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».«На первом этапе строительства предусмотрено переустройство коммуникаций на всем протяжении дороги, подготовка территории и строительство автомобильной дороги протяженностью 600 метров. В этом году мы планируем выполнить большую часть этих работ», - говорит руководитель проекта реконструкции подрядной организации ООО «Автодоринжиниринг» Алексей Михалев.По словам эксперта Общероссийского народного фронта, координатор движения «Убитые дороги России» по Самарской области Сергея Лушина замечаний по действующим автомобильным дорогам в Тольятти все меньше.«Есть потребность в развитии дорожной инфраструктуры, чтобы разгрузить ряд улиц города. Строительство улицы Офицерской один из таких объектов. Уширение автодороги Тольятти-Ягодное, даже если не брать во внимание строительство моста через Волгу, важно для жителей поселка Ягодное, которые каждый день ездят на работу в Тольятти. Сейчас дорога очень узкая и небезопасная для движения», - почеркнул он.Представители общественности также посетили участок Автозаводского шоссе, где в настоящее время ведутся работы по замене дорожного полотна на проезжей части. Напомним, что в 2019 году в Тольятти в рамках национального проекта будет отремонтировано 15 автомобильных дорог протяженностью более 17 км. В рамках осмотра Сергей Лушин обратил внимание на необходимость ремонта съезда на пересечении с проспектом Кирова, который попал на карту убитых дорог ОНФ. Съезд будет приведен в порядок в рамках ремонта дороги.Общественники также побывали на улице Ленина, где на участке от ул. Мичурина до ул. Льва Толстого ведутся работы по устройству опор освещения.«В Тольятти есть понимание, какие работы необходимо провести, чтобы повысить безопасность дорожного движения. Только в этом году техническими средствами безопасности дорожного движения 86 объектов в городе. Это установка светофоров, островков безопасности, барьерного ограждения, устройство улично-дорожного освещения на 4-х участках автомобильных дорог», - подчеркнул координатор проекта «Безопасные дороги» Алексей Степанов, передает пресс-служба облправительства.