Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Начаты работы по реконструкции моста через реку Сок 209 В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, начаты работы по реконструкции мостового перехода через реку Сок, расположенном на автомобильной дороге Волжский - Курумоч - "Урал" в Красноярском районе Самарской области.



Контракт с подрядной организацией ООО «Самаратрансстрой» заключен 13 декабря 2019 года.



Согласно государственному контракту до 1 октября 2021 года подрядной организации предстоит выполнить строительство мостового перехода с подходами общей протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения. После завершения строительства транспортные потоки на выезд и въезд в город будут перераспределены между новым и старым мостом, который также планируется отремонтировать в рамках отдельного государственного

контракта.



В настоящее время рабочие приступили к вырубке насаждений и завозу песка для устройства насыпи будущего мостового перехода.



Строительство дополнительного моста через реку Сок будет способствовать ликвидации существующего «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.



Напомним, что паспортом национального проекта в 2020 году запланировано приведение в нормативное состояние 241 км автомобильных дорог, в том числе 183 км – регионального значения, 43 км дорожной сети Самары и 15 км дорожной сети Тольятти.



Благодаря заранее проведенным конкурсным процедурам по выбору подрядных организаций в 2019 году на ряде объектов уже ведутся работы, которые не связаны с сезонностью, передает пресс-служба облправительства. Контракт с подрядной организацией ООО «Самаратрансстрой» заключен 13 декабря 2019 года.Согласно государственному контракту до 1 октября 2021 года подрядной организации предстоит выполнить строительство мостового перехода с подходами общей протяженностью 2 км параллельно существующему с двумя полосами движения. После завершения строительства транспортные потоки на выезд и въезд в город будут перераспределены между новым и старым мостом, который также планируется отремонтировать в рамках отдельного государственногоконтракта.В настоящее время рабочие приступили к вырубке насаждений и завозу песка для устройства насыпи будущего мостового перехода.Строительство дополнительного моста через реку Сок будет способствовать ликвидации существующего «узкого горлышка» на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.Напомним, что паспортом национального проекта в 2020 году запланировано приведение в нормативное состояние 241 км автомобильных дорог, в том числе 183 км – регионального значения, 43 км дорожной сети Самары и 15 км дорожной сети Тольятти.Благодаря заранее проведенным конкурсным процедурам по выбору подрядных организаций в 2019 году на ряде объектов уже ведутся работы, которые не связаны с сезонностью, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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