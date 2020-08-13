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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Начался новый этап строительства моста через Сок

13 августа 2020 18:31
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Первые элементы металлических конструкций для нового моста через реку Сок доставили на стройплощадку.
Первые элементы металлических конструкций для нового моста через реку Сок доставили на стройплощадку.

«Строители завершили буровые работы на четырех опорах. На трех приступили к возведению тела и ростверка. Сейчас ведется буровые работы по последней, русловой опоре», — рассказал Алексей Зотов, заместитель директора компании «Самаратрансстрой».

Одновременно на объекте начались работы по сборке пролетного строения. Затем, последует этап надвижки конструкций.

Предполагается, что до конца этого года поставки металлоконструкций будут выполнены в полном объеме и, к лету 2021 года завершится сборка всей конструкции.

Напомним, что строительство нового моста через Сок началось в декабре 2019 года. Работы входят в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. Реализацию этого нацпроекта в Самарской области курирует Губернатор Дмитрий Азаров. Протяженность нового мостового перехода составит 2 километра, проезжая часть планируется с двумя полосами движения шириной 3,5 м каждая. Он будет идти параллельно уже существующему.

После завершения строительства транспортные потоки на выезд и въезд перераспределят между новым и старым мостом. После завершения работ участок дороги расширится до 4 полос движения, которые соединятся с 4-х полосными магистралями как со стороны Красноглинского шоссе, так и со стороны региональной трассы Волжский – Курумоч – «Урал». Это позволит снизить количество заторов на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.

По первоначальным планам конструкцию планировали достроить до 1 октября 2022 года. Но в мае 2020 года стало известно, что проект могут завершить досрочно, передает пресс-служба облправительства.
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