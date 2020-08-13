Начался новый этап строительства моста через Сок

155

«Строители завершили буровые работы на четырех опорах. На трех приступили к возведению тела и ростверка. Сейчас ведется буровые работы по последней, русловой опоре», — рассказал Алексей Зотов, заместитель директора компании «Самаратрансстрой».Одновременно на объекте начались работы по сборке пролетного строения. Затем, последует этап надвижки конструкций.Предполагается, что до конца этого года поставки металлоконструкций будут выполнены в полном объеме и, к лету 2021 года завершится сборка всей конструкции.Напомним, что строительство нового моста через Сок началось в декабре 2019 года. Работы входят в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. Реализацию этого нацпроекта в Самарской области курирует Губернатор Дмитрий Азаров. Протяженность нового мостового перехода составит 2 километра, проезжая часть планируется с двумя полосами движения шириной 3,5 м каждая. Он будет идти параллельно уже существующему.После завершения строительства транспортные потоки на выезд и въезд перераспределят между новым и старым мостом. После завершения работ участок дороги расширится до 4 полос движения, которые соединятся с 4-х полосными магистралями как со стороны Красноглинского шоссе, так и со стороны региональной трассы Волжский – Курумоч – «Урал». Это позволит снизить количество заторов на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.По первоначальным планам конструкцию планировали достроить до 1 октября 2022 года. Но в мае 2020 года стало известно, что проект могут завершить досрочно, передает пресс-служба облправительства.