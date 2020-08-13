Начался новый этап строительства моста через Сок

Первые элементы металлических конструкций для нового моста через реку Сок доставили на стройплощадку.
«Строители завершили буровые работы на четырех опорах. На трех приступили к возведению тела и ростверка. Сейчас ведется буровые работы по последней, русловой опоре», — рассказал Алексей Зотов, заместитель директора компании «Самаратрансстрой».
Одновременно на объекте начались работы по сборке пролетного строения. Затем, последует этап надвижки конструкций.
Предполагается, что до конца этого года поставки металлоконструкций будут выполнены в полном объеме и, к лету 2021 года завершится сборка всей конструкции.
Напомним, что строительство нового моста через Сок началось в декабре 2019 года. Работы входят в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. Реализацию этого нацпроекта в Самарской области курирует Губернатор Дмитрий Азаров. Протяженность нового мостового перехода составит 2 километра, проезжая часть планируется с двумя полосами движения шириной 3,5 м каждая. Он будет идти параллельно уже существующему.
После завершения строительства транспортные потоки на выезд и въезд перераспределят между новым и старым мостом. После завершения работ участок дороги расширится до 4 полос движения, которые соединятся с 4-х полосными магистралями как со стороны Красноглинского шоссе, так и со стороны региональной трассы Волжский – Курумоч – «Урал». Это позволит снизить количество заторов на выезде с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог.
По первоначальным планам конструкцию планировали достроить до 1 октября 2022 года. Но в мае 2020 года стало известно, что проект могут завершить досрочно, передает пресс-служба облправительства.
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