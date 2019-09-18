Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

На въезде со стороны Кировского моста открыли четырехполосное движение 178 В среду, 18 сентября, на всю ширину открыто четырехполосное движение по участку проспекта Кирова в Самаре от мостового перехода «Кировский» до ул. Ветлянской. Уширение дороги до 4-х полос движения и устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия выполнено в августе 2019 года. Однако в связи с ремонтом железнодорожных путей и необходимостью обустройства объездной дороги, движение по основному ходу проспекта было затруднено.



Капитальный ремонт участка проспекта имени Кирова протяженностью 1,1 км начат в мае 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из-за наличия всего двух полос движения переходящих в 4 полосы с обоих сторон пропускная способность одного из въездов в Самару была значительно снижена.



В рамках государственного контракта помимо уширения проезжей части подрядная организация ООО «Самаратрансстрой» выполнит работы по строительству тротуаров и освещения, устройству регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения. Срок завершения работ — октябрь 2020 года.



По словам заместителя директора ООО «Самаратрансстрой» Алексея Зотова, в целях обеспечения безопасности дорожного движения до устройства верхнего слоя дорожного полотна на участке капитального ремонта будет нанесена временная разметка оранжевого цвета.



«Устройство верхнего слоя покрытия запланировано в дорожный сезон 2020 года. В настоящее время выполняется строительство тротуаров, установка гранитного борта, подготовка и планировка полосы отвода под газонную часть, завершается монтаж опор освещения», — говорит Алексей Зотов.



Стоит отметить, что проезд через железнодорожные пути после ремонта должен стать комфортнее. На путях, расположенных перпендикулярно дороге, выполнена замена рельсошпальной решетки и установлен резинокорд. Железнодорожные пути, пересекающие дорогу по косой, также подняты вровень с автомобильной дорогой.



Напомним, что в 2019 году нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированным Президентом страны Владимиром Путиным, с учетом дополнительных объемов предусмотрены дорожные работы на 104 объектах общей протяженностью 257 км, в том числе 60 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс, передает пресс-служба облправительства. Капитальный ремонт участка проспекта имени Кирова протяженностью 1,1 км начат в мае 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из-за наличия всего двух полос движения переходящих в 4 полосы с обоих сторон пропускная способность одного из въездов в Самару была значительно снижена.В рамках государственного контракта помимо уширения проезжей части подрядная организация ООО «Самаратрансстрой» выполнит работы по строительству тротуаров и освещения, устройству регулируемых пешеходных переходов, осевого барьерного ограждения. Срок завершения работ — октябрь 2020 года.По словам заместителя директора ООО «Самаратрансстрой» Алексея Зотова, в целях обеспечения безопасности дорожного движения до устройства верхнего слоя дорожного полотна на участке капитального ремонта будет нанесена временная разметка оранжевого цвета.«Устройство верхнего слоя покрытия запланировано в дорожный сезон 2020 года. В настоящее время выполняется строительство тротуаров, установка гранитного борта, подготовка и планировка полосы отвода под газонную часть, завершается монтаж опор освещения», — говорит Алексей Зотов.Стоит отметить, что проезд через железнодорожные пути после ремонта должен стать комфортнее. На путях, расположенных перпендикулярно дороге, выполнена замена рельсошпальной решетки и установлен резинокорд. Железнодорожные пути, пересекающие дорогу по косой, также подняты вровень с автомобильной дорогой.Напомним, что в 2019 году нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированным Президентом страны Владимиром Путиным, с учетом дополнительных объемов предусмотрены дорожные работы на 104 объектах общей протяженностью 257 км, в том числе 60 км в Самаре, 17 км в Тольятти и 180 км региональных трасс, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.