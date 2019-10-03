На улице Победы в Самаре устанавливают светофоры и пешеходные ограждения

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На улице Победы завершаются работы по комплексному ремонту участка в границах улицы Елизарова и проспекта Кирова. Он выполняется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденному в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина. Работы ведутся на принципах контракта жизненного цикла.В этом году такая практика реализуется впервые – когда один и тот же подрядчик отвечает и за ремонт, и за устранение дефектов в случае их возникновения в течение гарантийного периода (5 лет), и за всесезонное содержание объекта (в течение 3 лет). Данный подход изначально является стимулом для подрядной организации уделять максимальное внимание качеству всех видов работ. В Самаре таким образом ведется комплексное обновление не только улицы Победы, но и улицы Стара-Загора.К настоящему времени с объемом работ на вышеуказанном участке улицы Победы дорожные рабочие справились более чем на 99%.Сейчас организованы мероприятия по установке средств организации движения, что напрямую влияет на безопасность и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. А это, напомним, является одной из важнейших задач национального проекта.«Запланировано смонтировать 59 новых светофоров – транспортных и пешеходных – на 11 пешеходных переходах. 27 из предусмотренного количества уже установлено. Кроме того, еще более 30 светофоров, которые до комплексного ремонта находились на улице Победы, переустанавливают в соответствии со скорректированной дислокацией. Она согласована с Департаментом транспорта Администрации Самары и ГИБДД с учетом анализа очагов аварийности», - сообщил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.Новые светофорные объекты соответствуют национальным стандартам.«Эти светофоры работают на светодиодах, а значит сигналы более заметны в любое время суток. Также данные светофоры почти наполовину экономичнее по сравнению с ламповыми, имеют длительный срок службы - светодиоды гораздо дольше не перегорают», - пояснил представитель субподрядной организации Константин Тиньгушов.Вместе с тем установлено более 30 новых опор для светофоров.Подключение светофоров будет осуществляться после того, как их смонтируют в полном объеме, нанесут разметку, установят дорожные знаки.Параллельно идет установка новых пешеходных ограждений по всей протяженности участка.Также в целях повышения безопасности дорожного движения, сохранения здоровья и жизни горожан некоторые пешеходные переходы в результате ремонта перенесены. При этом при проектировании приняли во внимание как статистику дорожной инспекции, так и пожелания местных жителей.С основными работами по приведению в порядок проезжей части, пешеходной зоны подрядчик справился. В частности, на участке протяженностью 1,6 км уложено новое покрытие дороги с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона – высокопрочный щебень в составе смеси обеспечивает повышенную устойчивость к эксплуатационным нагрузкам. Закончили устройство нового межрельсового полотна – трамвайное межпутье отремонтировали литым асфальтобетоном на основе полимерно-битумных вяжущих компонентов, за счет чего смесь более пластичная и износоустойчивая, в том числе, покрытие выдерживает повышенные вибрационные нагрузки. Заменен бортовой камень. Более сотни люков смотровых и дождеприемных колодцев подняли на проектную высоту. Привели в порядок и другие инженерные коммуникации. Тротуары на площади 18 тысяч кв. м и газоны также отремонтировали. На площади 700 кв. м выполнено устройство придорожных плит, которые, в частности, защитят проезжую часть от сползания грунта с газонов.Подчеркнем, что подрядчик – ООО «НПФ XXI Век» - взял на себя повышенные обязательства. И уже в этом дорожно-строительном сезоне перешел на следующий участок улицы Победы, который первоначально был запланирован к комплексному ремонту в 2020 году - рабочие начинают фрезерование изношенного слоя покрытия проезжей части на отрезке от проспекта Кирова до перекрестка с улицей Воронежская, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации