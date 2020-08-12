На улице Победы в Самаре укладывают верхний слой асфальта

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На участке улицы Победы - от улицы Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда прошедшей ночью начались работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона. Комплексный ремонт улицы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемого в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина, начался в 2019 году – отремонтирован участок от улицы Елизарова до проспекта Кирова. В 2020 году обновление «от фасада до фасада» продолжилось на оставшемся участке – в границах проспекта Кирова и улицы Гагарина.«В этом сезоне в рамках продолжения комплексного ремонта сначала полностью - с тротуарами, дорожной разметкой, ограждениями, светофорами, знаками - привели в порядок участок от улицы Ново-Вокзальной до проспекта Кирова. Сейчас переместились на участок от улицы Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда. Сегодня на этом участке вышли на финишную прямую – приступили к укладке верхнего слоя асфальта. Планируем за 4-5 ночей завершить устройство покрытия проезжей части, после чего останется нанести только разметку», - пояснил директор подрядной организации Марат Гумеров.Уже на следующей неделе подрядчик рассчитывает выполнить аналогичные работы на последнем отрезке объекта - от улицы XXII Партсъезда до улицы Гагарина. Все работы по асфальтированию основного хода проезжей части планируется завершить до 1 сентября.На этой неделе в ночную смену на участке задействованы порядка 25 единиц спецтехники, в том числе 2 укладочных комплекса; трудятся 60 человек подрядной организации.Ширина улицы позволяет не перекрывать полностью проезжую часть для движения транспорта. Работы непосредственно по основному ходу дорожного полотна ведутся только в темное время суток, чтоб минимизировать неудобства для автомобилистов. Однако и в дневное время комплексный ремонт улицы Победы продолжается - выполняются другие виды работ.«Ремонт ведется круглосуточно, в дневное время производятся в основном те работы, которые не мешают движению транспорта по проезжей части, то есть ремонт тротуаров, газонов, укладка придорожных плит, организация парковочных карманов. Загруженность на данном участке очень большая, поэтому стараемся не мешать в «час пик» - рассказал начальник отдела контроля за объектами ремонта и реконструкции МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.В общей сложности на объекте в этом году планируется выполнить ремонт проезжей части на площади 59 тысяч квадратных метров, общей протяженностью 3,2 километра.Также подрядчик планирует до конца лета завершить ремонт тротуаров, прилегающих к детским образовательным учреждениям по улице Победы, а также нанести возле детских садов и школ разметку, установить светофоры и необходимые знаки организации дорожного движения.Как отмечают специалисты, подрядная организация выполняет работы с опережением графика, не в ущерб качеству. Контроль выполняется на всех этапах комплексного ремонта. Например, качество укладки асфальтобетона сначала проверяется в лаборатории подрядчика, затем подтверждается специальной лабораторией МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство».«Отбираем керны, которые в дальнейшем в лабораторных условиях проверяются на соответствие физико-механическим свойствам. Если данный асфальт полностью отвечает строительным нормам, то работы принимаются. В случае, если есть какие-то нарушения, подрядная организация выполняет переустройство за свой счет и добивается того качества, которое требуется условиями муниципального контракта», - подчеркнул Кирилл Рябов.По контракту весь цикл работ по улицы Победы должен быть выполнен до конца октября.Напомним, что обновление объекта ведется по проекту «Улица Победы», который является структурной составляющей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году – в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Кроме ремонтных работ, тот же подрядчик обеспечивает содержание всего участка согласно трехлетнего контракта на принципах жизненного цикла, передает пресс-служба горадминистрации.