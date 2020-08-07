На улице Победы в Самаре количество парковок увеличится более чем в 2 раза

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Завершается устройство нижнего слоя покрытия на парковках и въездах по улице Победы. Сегодня бригада подрядной организации выполняет этот вид работ на последнем отрезке ремонтируемой улицы. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемого в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина в общей сложности будет отремонтировано и построено 7 тысяч квадратных метров парковочных пространств, в том числе 4 тысячи квадратных метров займут новые парковки.«Улица строилась давно, тогда не было необходимости в большом количестве парковочных мест. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда есть сложности с парковкой при посещении объектов массового притяжения, потребительского рынка, поэтому везде, где была техническая возможность, проектом комплексного ремонта предусмотрели дополнительные места, чтобы населению нашего города было удобно оставлять транспортные средства в предназначенных для этого местах, - разъяснил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халлиулов. - Существовало порядка 3 тысяч квадратных метров таких мест, после ремонта их будет 7 тысяч, то есть мы говорим о более чем двукратном увеличении площади парковок».На объекте выполнен уже достаточно большой объем работ, которые можно назвать подготовительными - это фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, ремонт инженерных коммуникаций, замена дорожного бортового камня.«Можно говорить о том, что на сегодняшний день выполнены одни из весомых, сложных и трудозатратных работ. Работы ведутся в достаточно хорошем темпе. Думаю, что они будут закончены в соответствии с графиком», - резюмировал Шамиль Халлиулов.Полностью завершить работы подрядчик должен до ноября.На тех участках, где уже выполнен полный цикл работ, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части, а также обновлены тротуары, сейчас ведется установка средств организации дорожного движения. На всем протяжении ремонтируемого в этом году участка улицы Победы от улицы Гагарина до проспекта Кирова будет установлено 39 светофорных объектов и 661 дорожный знак. Общая протяженность участка, ремонтируемого в этом году комплексно, составляет более 3 км. Напомним, что в предыдущий 2019 год был также комплексно обновлен участок улицы Победы от проспекта Кирова до улицы Елизарова протяженностью 1,6 км.Трудятся специалисты подрядной организацией в круглосуточном режиме. Виды выполняемых работ меняются в зависимости от времени суток. Такое разделение связано с высокой загруженностью улицы как автомобилями, так и общественным транспортом.«На парковках, на примыканиях, где нет высокой интенсивности движения, а также на тротуарах и при установке бортового камня работы проводятся в дневное время суток, чтобы не препятствовать движению транспорта. Работы же по укладке асфальтобетонного покрытия по основному ходу самой дороги производятся исключительно в ночное время, когда интенсивность в разы снижается», - подчеркнул заместитель главного инженера подрядной организации Даниил Степанов.В составе каждой рабочей бригады также предусмотрен специальный человек, обеспечивающий безопасность движения спецтехники и пешеходов во время проведения работ. В первую очередь он следит за выездом в процессе работы техники на проезжую часть.Также активно ведется работа по обновлению тротуаров. Асфальтирование пешеходных зон выполнены более чем на треть, а там, где предусмотрено устройство плиточного покрытия, работы завершены более чем наполовину. Всего в рамках комплексного ремонта запланировано восстановление более 44 тысяч квадратных метров тротуаров. Плиточное покрытие предусмотрено возле важных либо социально значимых объектов, передает пресс-служба горадминистрации.