На улице Победы в Самаре количество парковок увеличится более чем в 2 раза

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

На улице Победы в Самаре количество парковок увеличится более чем в 2 раза

7 августа 2020 16:37
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В общей сложности будет отремонтировано и построено 7 тысяч квадратных метров парковочных пространств, в том числе 4 тысячи кв.м. займут новые парковки.
Завершается устройство нижнего слоя покрытия на парковках и въездах по улице Победы. Сегодня бригада подрядной организации выполняет этот вид работ на последнем отрезке ремонтируемой улицы. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», реализуемого в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина в общей сложности будет отремонтировано и построено 7 тысяч квадратных метров парковочных пространств, в том числе 4 тысячи квадратных метров займут новые парковки.

«Улица строилась давно, тогда не было необходимости в большом количестве парковочных мест. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда есть сложности с парковкой при посещении объектов массового притяжения, потребительского рынка, поэтому везде, где была техническая возможность, проектом комплексного ремонта предусмотрели дополнительные места, чтобы населению нашего города было удобно оставлять транспортные средства в предназначенных для этого местах, - разъяснил директор МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Шамиль Халлиулов. - Существовало порядка 3 тысяч квадратных метров таких мест, после ремонта их будет 7 тысяч, то есть мы говорим о более чем двукратном увеличении площади парковок».

На объекте выполнен уже достаточно большой объем работ, которые можно назвать подготовительными - это фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, ремонт инженерных коммуникаций, замена дорожного бортового камня.

«Можно говорить о том, что на сегодняшний день выполнены одни из весомых, сложных и трудозатратных работ. Работы ведутся в достаточно хорошем темпе. Думаю, что они будут закончены в соответствии с графиком», - резюмировал Шамиль Халлиулов.

Полностью завершить работы подрядчик должен до ноября.

На тех участках, где уже выполнен полный цикл работ, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на проезжей части, а также обновлены тротуары, сейчас ведется установка средств организации дорожного движения. На всем протяжении ремонтируемого в этом году участка улицы Победы от улицы Гагарина до проспекта Кирова будет установлено 39 светофорных объектов и 661 дорожный знак. Общая протяженность участка, ремонтируемого в этом году комплексно, составляет более 3 км. Напомним, что в предыдущий 2019 год был также комплексно обновлен участок улицы Победы от проспекта Кирова до улицы Елизарова протяженностью 1,6 км.

Трудятся специалисты подрядной организацией в круглосуточном режиме. Виды выполняемых работ меняются в зависимости от времени суток. Такое разделение связано с высокой загруженностью улицы как автомобилями, так и общественным транспортом.

«На парковках, на примыканиях, где нет высокой интенсивности движения, а также на тротуарах и при установке бортового камня работы проводятся в дневное время суток, чтобы не препятствовать движению транспорта. Работы же по укладке асфальтобетонного покрытия по основному ходу самой дороги производятся исключительно в ночное время, когда интенсивность в разы снижается», - подчеркнул заместитель главного инженера подрядной организации Даниил Степанов.

В составе каждой рабочей бригады также предусмотрен специальный человек, обеспечивающий безопасность движения спецтехники и пешеходов во время проведения работ. В первую очередь он следит за выездом в процессе работы техники на проезжую часть.

Также активно ведется работа по обновлению тротуаров. Асфальтирование пешеходных зон выполнены более чем на треть, а там, где предусмотрено устройство плиточного покрытия, работы завершены более чем наполовину. Всего в рамках комплексного ремонта запланировано восстановление более 44 тысяч квадратных метров тротуаров. Плиточное покрытие предусмотрено возле важных либо социально значимых объектов, передает пресс-служба горадминистрации.



 
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