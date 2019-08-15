На улице Победы продолжается ремонт трамвайного межпутья

Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 15 августа, 18:16
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +27 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 15/08:
USD 65.2
-0.4
EUR 72.9
-0.51
Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

На улице Победы продолжается ремонт трамвайного межпутья

15 августа 2019 14:55
119
В ночь на 15 августа производились работы по устройству литой асфальтобетонной смеси на межрельсовое полотно, расположенное в границах улиц Советская и Пугачевская.
В Самаре в ходе комплексного обновления улицы Победы продолжается ремонт трамвайного межпутья. Так, в ночь на 15 августа дорожные рабочие производили работы по устройству литой асфальтобетонной смеси на межрельсовое полотно, расположенное в границах улиц Советская и Пугачевская.

«Отличительной особенностью литой смеси является то, что содержание битумного вяжущего и минерального порошка, как правило, больше на 25-30%. Также, по сравнению с обычной, применяемой, например, на проезжей части, ее температура выше – не менее 190О С. За счет этого асфальт имеет более пластичную форму, что позволяет в трамвайных межпутьях заполнять все пространства для лучшего сцепления с рельсами», - пояснил заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.

Общая протяженность полотна составляет 1,5 км. Ремонт ведется в круглосуточном режиме, как вручную, так и механизировано. Ежедневно на участок выходят порядка 20 человек дорожных рабочих. В среднем одна бригада за смену вырабатывает около 60 тонн литой асфальтобетонной смеси. Преимущественно работы производят в ночную смену, чтобы не создавать дополнительных неудобств днем. Учитывая транспортную обстановку, движение трамваев организовано в обычном режиме – их пропускают, после чего работы сразу же возобновляются.

«Обновленное покрытие способно выдерживать значительную эксплуатационную нагрузку. Гарантия на новое полотно между рельсами составляет 5 лет», - добавил заместитель главного инженера подрядной организации Даниил Степанов.

В дальнейшем в ходе контрольных мероприятий будут отобраны образцы нового покрытия, которые пройдут лабораторные испытания для определения соответствия физико-механическим параметрам, необходимой толщине.

Согласно контракту, заключенному с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары, справиться со всем объемом работ требуется до конца октября этого года. Но подрядчик трудится с опережением графика, чтобы успеть завершить основной объем работ по комплексному ремонту уже к сентябрю.

Напомним, участок в границах улицы Елизарова и проспекта Кирова протяженностью 1, 6 км приводят в порядок от фасада до фасада по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В целом ремонт выполнен уже на 85%. Следует отметить, что это один из двух объектов, на которых в этом году работы ведутся на принципах контракта жизненного цикла.

Новшество заключается в том, что согласно условиям трехгодичного контракта, подрядчик не только отремонтирует объект и в течение пятилетки будет следить за его состоянием, за свой счет устраняя возникающие дефекты в рамках гарантийных обязательств. Он возьмет на себя еще и всесезонное содержание. Например, зимой - расчистку и вывоз снега, обработку противогололедными материалами, летом - уборку мусора, мойку и т. д.. Таким образом, специалисты подрядной организации будут обслуживать дорогу полностью в течение 3-х лет, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистрации
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
435
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
957
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
533
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
642
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
556
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
466
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
530
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
362
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
540
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
893
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
869
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
808
Весь список

Мероприятия
Продолжается продажа билетов на матчи со "Спартаком" и "Динамо"
Игроки молодёжной команды "Крыльев Советов" провели дружеский матч в лагере для одарённых детей "Золотая рыбка"
17 августа на аэродроме «Бобровка» пройдет авиационно-спортивный фестиваль
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные