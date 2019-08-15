На улице Победы продолжается ремонт трамвайного межпутья

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«Отличительной особенностью литой смеси является то, что содержание битумного вяжущего и минерального порошка, как правило, больше на 25-30%. Также, по сравнению с обычной, применяемой, например, на проезжей части, ее температура выше – не менее 190О С. За счет этого асфальт имеет более пластичную форму, что позволяет в трамвайных межпутьях заполнять все пространства для лучшего сцепления с рельсами», - пояснил заведующий сектором контроля за ремонтом объектов ЖКХ МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство» Владимир Былинкин.Общая протяженность полотна составляет 1,5 км. Ремонт ведется в круглосуточном режиме, как вручную, так и механизировано. Ежедневно на участок выходят порядка 20 человек дорожных рабочих. В среднем одна бригада за смену вырабатывает около 60 тонн литой асфальтобетонной смеси. Преимущественно работы производят в ночную смену, чтобы не создавать дополнительных неудобств днем. Учитывая транспортную обстановку, движение трамваев организовано в обычном режиме – их пропускают, после чего работы сразу же возобновляются.«Обновленное покрытие способно выдерживать значительную эксплуатационную нагрузку. Гарантия на новое полотно между рельсами составляет 5 лет», - добавил заместитель главного инженера подрядной организации Даниил Степанов.В дальнейшем в ходе контрольных мероприятий будут отобраны образцы нового покрытия, которые пройдут лабораторные испытания для определения соответствия физико-механическим параметрам, необходимой толщине.Согласно контракту, заключенному с Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации Самары, справиться со всем объемом работ требуется до конца октября этого года. Но подрядчик трудится с опережением графика, чтобы успеть завершить основной объем работ по комплексному ремонту уже к сентябрю.Напомним, участок в границах улицы Елизарова и проспекта Кирова протяженностью 1, 6 км приводят в порядок от фасада до фасада по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В целом ремонт выполнен уже на 85%. Следует отметить, что это один из двух объектов, на которых в этом году работы ведутся на принципах контракта жизненного цикла.Новшество заключается в том, что согласно условиям трехгодичного контракта, подрядчик не только отремонтирует объект и в течение пятилетки будет следить за его состоянием, за свой счет устраняя возникающие дефекты в рамках гарантийных обязательств. Он возьмет на себя еще и всесезонное содержание. Например, зимой - расчистку и вывоз снега, обработку противогололедными материалами, летом - уборку мусора, мойку и т. д.. Таким образом, специалисты подрядной организации будут обслуживать дорогу полностью в течение 3-х лет, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации