На участке трассы М-5 Тольятти – Самара увеличили максимально разрешенную скорость до 110 км/ч

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

На участке трассы М-5 Тольятти – Самара увеличили максимально разрешенную скорость до 110 км/ч

9 сентября 2019 17:49
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Максимально разрешенную скорость удалось повысить благодаря ремонтным работам, выполненным на участке за последние два дорожных сезона.
Скоростной режим до 110 км/ч теперь действует на участке автодороги км 981+886 — км 1030+900, что в границах Ставропольского, Волжского и Красноярского районов.

Мера принята в целях увеличения пропускной способности участка федеральной дороги М-5 «Урал», связывающего крупные экономические центры Самарской области и входящего в маршрут международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай».

Максимально разрешенную скорость удалось повысить благодаря ремонтным работам, выполненным на участке за последние два дорожных сезона. Так, только в этом году за счет устройства защитных слоев в нормативное состояние привели 22 км трассы М-5. Ранее в порядок были приведены три транспортные развязки, расположенные на отрезке от Тольятти до подъезда к Самаре, передает пресс-служба облправительства. 
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