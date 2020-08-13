Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

На ряде улиц в Самаре ограничат движение транспорта в связи с работами на теплотрассе 55 В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы будет ограничено движение транспорта на следующих участках:



- в период с 00:00 14 августа до 06:00 22 августа 2020 года по ул. Гагарина на участке от ул. Революционной до ул. Авроры в направлении ул. Авроры;



- в период с 00:00 14 августа до 00:00 1 сентября 2020 года по ул. Некрасовской на участках от ул. Галактионовской до ул. Самарской и от ул. Самарской до ул. Молодогвардейской, включая перекресток с ул. Молодогвардейской;



- в период с 00:00 14 августа до 00:00

18 августа 2020 года по ул. Ново-Вокзальной на участке от ул. Фадеева до Московского шоссе;



- в период с 10:00 минут 21 августа до 05:00 24 августа 2020 года по ул. Советской Армии между домами № 236 и № 243 по ул. Советской Армии.



Также в период с 16:00 минут 13 августа до 06:00 22 августа 2020 года будет запрещена остановка и (или) и стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) по ул. Мориса Тореза на участке от ул. Мяги до улицы Авроры при движении в направлении ул. Авроры.



Движение общественного транспорта:



- автобусов маршрутов №№ 34, 41, 56, 99, 205 в период с 00:00 14 августа до 06:00 22 августа 2020 года по ул. Гагарина на указанном участке организуется по скорректированной схеме;



- автобусного маршрута № 6 в период с 00:00 14 августа до 00:00 1 сентября 2020 года по ул. Некрасовской на указанном участке организуется по скорректированной схеме;



- автобусных маршрутов №№ 55, 96, 205, 272, 295 в период с 00:00 14 августа до 00:00 18 августа 2020 года по ул. Ново-Вокзальной на указанном участке организуется по скорректированной схеме;



- автобусных маршрутов №№ 35, 89 с 10:00 минут 21 августа до 05:00 24 августа 2020 года по ул. Советской Армии на указанном участке организуется по скорректированной схеме



Подробнее со схемами организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в - в период с 00:00 14 августа до 06:00 22 августа 2020 года по ул. Гагарина на участке от ул. Революционной до ул. Авроры в направлении ул. Авроры;- в период с 00:00 14 августа до 00:00 1 сентября 2020 года по ул. Некрасовской на участках от ул. Галактионовской до ул. Самарской и от ул. Самарской до ул. Молодогвардейской, включая перекресток с ул. Молодогвардейской;- в период с 00:00 14 августа до 00:0018 августа 2020 года по ул. Ново-Вокзальной на участке от ул. Фадеева до Московского шоссе;- в период с 10:00 минут 21 августа до 05:00 24 августа 2020 года по ул. Советской Армии между домами № 236 и № 243 по ул. Советской Армии.Также в период с 16:00 минут 13 августа до 06:00 22 августа 2020 года будет запрещена остановка и (или) и стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) по ул. Мориса Тореза на участке от ул. Мяги до улицы Авроры при движении в направлении ул. Авроры.Движение общественного транспорта:- автобусов маршрутов №№ 34, 41, 56, 99, 205 в период с 00:00 14 августа до 06:00 22 августа 2020 года по ул. Гагарина на указанном участке организуется по скорректированной схеме;- автобусного маршрута № 6 в период с 00:00 14 августа до 00:00 1 сентября 2020 года по ул. Некрасовской на указанном участке организуется по скорректированной схеме;- автобусных маршрутов №№ 55, 96, 205, 272, 295 в период с 00:00 14 августа до 00:00 18 августа 2020 года по ул. Ново-Вокзальной на указанном участке организуется по скорректированной схеме;- автобусных маршрутов №№ 35, 89 с 10:00 минут 21 августа до 05:00 24 августа 2020 года по ул. Советской Армии на указанном участке организуется по скорректированной схемеПодробнее со схемами организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях , передает пресс-служба горадминистрации. версия для печати

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