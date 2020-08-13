На ряде улиц в Самаре ограничат движение транспорта в связи с работами на теплотрассе

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

На ряде улиц в Самаре ограничат движение транспорта в связи с работами на теплотрассе

13 августа 2020 17:26
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Ограничат движение транспорта по улицам Гагарина, Некрасовской, Ново-Вокзальной, Советской Армии, Мориса Тореза.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- в период с 00:00 14 августа до 06:00 22 августа 2020 года по ул. Гагарина на участке от ул. Революционной до ул. Авроры в направлении ул. Авроры;

- в период с 00:00 14 августа до 00:00 1 сентября 2020 года по ул. Некрасовской на участках от ул. Галактионовской до ул. Самарской и от ул. Самарской до ул. Молодогвардейской, включая перекресток с ул. Молодогвардейской;

- в период с 00:00 14 августа до 00:00
18 августа 2020 года по ул. Ново-Вокзальной на участке от ул. Фадеева до Московского шоссе;

- в период с 10:00 минут 21 августа до 05:00 24 августа 2020 года по ул. Советской Армии между домами № 236 и № 243 по ул. Советской Армии.

Также в период с 16:00 минут 13 августа до 06:00 22 августа 2020 года будет запрещена остановка и (или) и стоянка транспортных средств, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) по ул. Мориса Тореза на участке от ул. Мяги до улицы Авроры при движении в направлении ул. Авроры.

Движение общественного транспорта:

- автобусов маршрутов №№ 34, 41, 56, 99, 205 в период с 00:00 14 августа до 06:00 22 августа 2020 года по ул. Гагарина на указанном участке организуется по скорректированной схеме;

- автобусного маршрута № 6 в период с 00:00 14 августа до 00:00 1 сентября 2020 года по ул. Некрасовской на указанном участке организуется по скорректированной схеме;

- автобусных маршрутов №№ 55, 96, 205, 272, 295 в период с 00:00 14 августа до 00:00 18 августа 2020 года по ул. Ново-Вокзальной на указанном участке организуется по скорректированной схеме;

- автобусных маршрутов №№ 35, 89 с 10:00 минут 21 августа до 05:00 24 августа 2020 года по ул. Советской Армии на указанном участке организуется по скорректированной схеме

Подробнее со схемами организации движения общественного транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации. 
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