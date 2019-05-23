На региональной дороге в селе Каменный Брод появятся тротуары и освещение

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В Красноармейском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начат капитальный ремонт участка автомобильной дороги «Самара-Волгоград» — Красноармейское – Пестравка, проходящего по селу Каменный Брод.Автомобильная дорога соединяет южные районы области с Самарой, а также является одним из направлений движения транзитного транспорта в сторону Саратовской области.Протяженность участка ремонта составляет 6,1 км. Помимо ремонта дорожного полотна в селе Каменный Брод будут построены тротуары и установлены опоры освещения, также появятся оборудованные пешеходные переходы.По словам начальника участка капитального ремонта подрядной организации ООО «Самаратрансстрой»перед началом ремонта на автомобильной дороге была сильная колейность и заниженная обочина. В настоящее время дорожники ведут работы по снятию растительного грунта с откосов, обочин и полосы отвода, фрезерованию дорожной одежды, строительству объездных дорог.«В рамках капремонта мы доведем дорогу до третьей категории в соответствии с ГОСТ. Для этого на некоторых участках проектом предусмотрено уширение проезжей части. Также будет произведено устройство переходно-скоростных полос на подъездах к перекресткам, примыканиям и остановкам. В селе Каменный Брод на всем протяжении дороги запланированы работы по строительству остановочных полос шириной 1,5 метра на обочинах», — сообщил Михаил Панин.Перед пешеходными переходами, расположенными в селе, будут устроены шумовые полосы, установлены новые дорожные знаки и фермы для дублирования знаков «Пешеходный переход».Кроме того, на двух участках за селом предусмотрено изменение продольного профиля дороги для обеспечения видимости водителями проезжей части.«В Каменном Броде проживает 400 человек, а в соседнем селе Колывань еще 900. Из-за высокой колейности автомобильная дорога была аварийно-опасной, особенно в гололед и дождь. По дороге проходят маршруты школьных автобусов, ей постоянно пользуются жители нашего района и соседних районов области, загруженность очень большая. Ремонт тут был просто необходим», — говорит первый заместитель главы Красноармейского районаОтметим, что в ближайшее время стартует капитальный ремонт еще одного участка «Самара-Волгоград» — Красноармейское – Пестравка», примыкающего к селу протяженностью 5,6 км. Таким образом, общая протяженность ремонта дороги составит 11,7 км.За ходом ремонта будут следить общественные контролеры, которые выбраны из числа жителей, проживающих вблизи региональных автомобильных дорог. Это одна из задач национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По словам, который выбран одним из общественных контролеров в Красноармейском районе, пока замечаний по ремонту дороги нет. «Хорошо, что появилась возможность следить за качеством проведения работ. Это позволит жителям оперативно решать все вопросы, возникающие в ходе ремонта автомобильной дороги», — отметил он.министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области:— Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» задаёт нам новую, очень высокую, планку при ремонте, строительстве, реконструкции содержании автомобильных дорог. Необходимо в сжатые сроки достичь конкретных целей по увеличению нормативных дорог, снижению количества мест концентрации ДТП. Кроме того, меняются подходы и к планированию ремонта, и к проведению дорожных работ, к контролю качества используемых материалов. Отдельно отмечу, что опыт по привлечению общественности к контролю качества ремонтных работ в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017-2018 годах признан успешным. Общественный контроль позволяет сделать процесс проведения дорожных работ прозрачным, стимулирует подрядные организации работать добросовестно, ответственно подходить к качеству работ. Работа с общественностью будет продолжена, и мы надеемся, что она будет эффективной и конструктивной, передает пресс-служба облправительства.***До 2024 года в Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 1406 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в том числе 387 км местных дорог в Самарско-Тольттинской агломерации (295 км в Самаре, 92 км в Тольятти) и 1019 км региональных дорог Самарской области.Общий объем финансирования нацпроекта в регионе составит 39,7 млрд рублей, из которых 11,56 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета и 28,13 млрд рублей — из бюджета Самарской области.К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной дорожной сети должен быть увеличен с 28,4% до 42,7%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 54,6% до 85%. Показателями также предусмотрено снижение в 2 раза количества мест концентрации ДТП и в 3,4 раза смертности на дорогах.В 2019 году в рамках нацпроекта будет проведен ремонт и капитальный ремонт 91 участка автомобильных дорог регионального и местного значения общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре и 17,15 км в Тольятти. На эти цели будет направлено 5,27 млрд рублей, в том числе 3,06 млрд рублей – средства федерального бюджета.Фото: пресс-служба облправительства