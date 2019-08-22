Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

На Заводском шоссе в Самаре откроется подземный переход 80 В подземном сооружении недалеко от пересечения с проспектом Кирова сейчас проводят внутреннюю отделку стен и потолков. Переход обеспечит безопасность пешеходов на загруженном участке дороги.



На участке дороги от улицы Земеца до улицы 22-го Партсъезда заканчивается капитальный ремонт. Его проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики постелили новый особо прочный асфальт на проезжей части - по две полосы в каждую сторону, заасфальтировали и пешеходные тротуары, установили освещение, заменили несколько светофоров и добавили дорожных знаков. Также в некоторых местах появились дополнительные парковочные карманы, теперь их общая площадь 11 тысяч квадратных метров.



Вдоль ремонтируемого участка, на площади более 20 тысяч квадратных метров, засыпан растительный грунт для посевного газона. В скором времени добавят чернозём и проведут санитарную опиловку деревьев и высадят новые саженцы, чтобы закончить озеленение участка. Все работы завершат до октября 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.





Фото: пресс-служба горадминистрации





На участке дороги от улицы Земеца до улицы 22-го Партсъезда заканчивается капитальный ремонт. Его проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики постелили новый особо прочный асфальт на проезжей части - по две полосы в каждую сторону, заасфальтировали и пешеходные тротуары, установили освещение, заменили несколько светофоров и добавили дорожных знаков. Также в некоторых местах появились дополнительные парковочные карманы, теперь их общая площадь 11 тысяч квадратных метров.Вдоль ремонтируемого участка, на площади более 20 тысяч квадратных метров, засыпан растительный грунт для посевного газона. В скором времени добавят чернозём и проведут санитарную опиловку деревьев и высадят новые саженцы, чтобы закончить озеленение участка. Все работы завершат до октября 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации Версия для печати

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