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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

На Заводском шоссе в Самаре откроется подземный переход

22 августа 2019 14:17
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В подземном сооружении недалеко от пересечения с проспектом Кирова сейчас проводят внутреннюю отделку стен и потолков.
В подземном сооружении недалеко от пересечения с проспектом Кирова сейчас проводят внутреннюю отделку стен и потолков. Переход обеспечит безопасность пешеходов на загруженном участке дороги. 

На участке дороги от улицы Земеца до улицы 22-го Партсъезда заканчивается капитальный ремонт. Его проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчики постелили новый особо прочный асфальт на проезжей части - по две полосы в каждую сторону, заасфальтировали и пешеходные тротуары, установили освещение, заменили несколько светофоров и добавили дорожных знаков. Также в некоторых местах появились дополнительные парковочные карманы, теперь их общая площадь 11 тысяч квадратных метров.

Вдоль ремонтируемого участка, на площади более 20 тысяч квадратных метров, засыпан растительный грунт для посевного газона. В скором времени добавят чернозём и проведут санитарную опиловку деревьев и высадят новые саженцы, чтобы закончить озеленение участка. Все работы завершат до октября 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.


Фото:   пресс-служба горадминистрации


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