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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

На Заводском шоссе приступили к замене коммуникаций

10 февраля 2020 20:56
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Ведутся работы по строительству ливневой канализации.
Подрядная организация приступила к замене коммуникаций в рамках второго этапа реконструкции Заводского шоссе на участке от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда – его протяженность порядка 3 км. Работы на данном объекте выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В связи со спецификой необходимых работ и в целях обеспечения безопасности движения на участке от проезда Мальцева до улицы Авроры введено ограничение транзитного движения. Эта мера действует с 9 февраля 2020 года до 31 октября 2020 года.

«Основная сложность работ – это дорожные условия, - пояснил необходимость ограничения представитель подрядной организации Олег Абышкин. - С одной стороны дороги у нас собственники – это рынки, заводы, склады, с другой стороны тоже есть территории, которые находятся в частной собственности, а также имеются линии электропередач. Коммуникации перекладываются между этими территориями, другой возможности выполнить работы нет. На всем протяжении участка строится ливневая канализация, которая расположена непосредственно в дороге. Выполнить реконструкцию дороги последовательно, не мешая движению, невозможно».

Реконструкция дороги затронет все возможные коммуникации. В том числе, планируется строительство ливневой канализации на всем протяжении дороги, которой ранее на Заводском шоссе (от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда) не существовало; предусмотрена замена водовода (его протяженность - порядка 1200 м); будут перенесены и обустроены линии электрических и газовых сетей.

«Виды работ, к которым сейчас приступил подрядчик, не безопасны для движущихся автомобилей при действующей дороге, поэтому чтобы не допустить серьезных аварийных ситуаций, было принято решение уменьшить трафик на Заводском шоссе таким способом как ограничение транзитного передвижения. Такое ограничение не несет препятствий в доступе на действующие предприятия, которые у нас работают на Заводском шоссе, - рассказал руководитель Департамента градостроительства г.о. Самара Сергей Шанов. - Сейчас условия на Заводском шоссе – это условия передвижения по строительной площадке. Это нужно понимать. Самое главное, что по завершении всех строительно-монтажных работ мы получим полноценную четырехполосную дорогу с тротуарами, газонами, ограждениями, пешеходными переходами, ливневой канализацией, освещением, то есть с теми элементами, которых никогда ранее на Заводском шоссе не было».

Подъезд к земельным участкам и объектам недвижимости, расположенным на Заводском шоссе, будет возможен по следующей схеме:

- со стороны ул. XXll Партсъезда - от ул. XXII Партсъезда до Заводского шоссе 99 а;

- со стороны ул. Аврора: от ул. Аврора до ул. Ближняя - без поворота на ул. Ближняя.

Напомним также, что строительно-монтажные работы на участке от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда по заказу Департамента градостроительства г.о. Самара начались еще в прошлом году.

«Например, за прошлый год подрядчик выполнил часть работ по выносу коммуникаций из-под дорожного полотна и прокладке новых трубопроводов, которые должны проходить в створе этой улицы», - добавил Сергей Шанов.

Кроме того, еще один участок Заводского шоссе в границах улиц Земеца и XXII Партсъезда был капитально отремонтирован по двухлетнему контракту по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Работы начались в 2018 году по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», а завершилось капитальное обновление в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает пресс-служба горадминистрации.  
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