На Заводском шоссе приступили к замене коммуникаций

129

«Основная сложность работ – это дорожные условия, - пояснил необходимость ограничения представитель подрядной организации Олег Абышкин. - С одной стороны дороги у нас собственники – это рынки, заводы, склады, с другой стороны тоже есть территории, которые находятся в частной собственности, а также имеются линии электропередач. Коммуникации перекладываются между этими территориями, другой возможности выполнить работы нет. На всем протяжении участка строится ливневая канализация, которая расположена непосредственно в дороге. Выполнить реконструкцию дороги последовательно, не мешая движению, невозможно».Реконструкция дороги затронет все возможные коммуникации. В том числе, планируется строительство ливневой канализации на всем протяжении дороги, которой ранее на Заводском шоссе (от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда) не существовало; предусмотрена замена водовода (его протяженность - порядка 1200 м); будут перенесены и обустроены линии электрических и газовых сетей.«Виды работ, к которым сейчас приступил подрядчик, не безопасны для движущихся автомобилей при действующей дороге, поэтому чтобы не допустить серьезных аварийных ситуаций, было принято решение уменьшить трафик на Заводском шоссе таким способом как ограничение транзитного передвижения. Такое ограничение не несет препятствий в доступе на действующие предприятия, которые у нас работают на Заводском шоссе, - рассказал руководитель Департамента градостроительства г.о. Самара Сергей Шанов. - Сейчас условия на Заводском шоссе – это условия передвижения по строительной площадке. Это нужно понимать. Самое главное, что по завершении всех строительно-монтажных работ мы получим полноценную четырехполосную дорогу с тротуарами, газонами, ограждениями, пешеходными переходами, ливневой канализацией, освещением, то есть с теми элементами, которых никогда ранее на Заводском шоссе не было».Подъезд к земельным участкам и объектам недвижимости, расположенным на Заводском шоссе, будет возможен по следующей схеме:- со стороны ул. XXll Партсъезда - от ул. XXII Партсъезда до Заводского шоссе 99 а;- со стороны ул. Аврора: от ул. Аврора до ул. Ближняя - без поворота на ул. Ближняя.Напомним также, что строительно-монтажные работы на участке от улицы Авроры до улицы XXII Партсъезда по заказу Департамента градостроительства г.о. Самара начались еще в прошлом году.«Например, за прошлый год подрядчик выполнил часть работ по выносу коммуникаций из-под дорожного полотна и прокладке новых трубопроводов, которые должны проходить в створе этой улицы», - добавил Сергей Шанов.Кроме того, еще один участок Заводского шоссе в границах улиц Земеца и XXII Партсъезда был капитально отремонтирован по двухлетнему контракту по заказу Департамента городского хозяйства и экологии Администрации Самары. Работы начались в 2018 году по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», а завершилось капитальное обновление в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает пресс-служба горадминистрации.