Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
МВД считает невыполнимым план по снижению смертности на дорогах
20
июля 2020
20:13
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МВД настаивает на пересмотре показателя смертности на российских дорогах. По поручению Путина к 2024 года этот показатель должен составить 4 смерти в ДТП на 100 тысяч населения. Ведомство предлагает увеличить данный норматив в два раза – до 8,4 смерти на 100 тысяч населения. Эта информация появилась из протокола совещания, проведенного 19 июля у вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего транспорт.
В 2019 году по данным Росстата в ДТП погибло 16 981 человек. Данный показатель составляет 11,6 смертей на 100 тысяч населения. Существенное снижение смертности на дорогах – одно из положений майского указа 2018 года Владимира Путина. К 2024 показатель смертности должен снизиться в 3,5 раза до 4 смертей на 100 тысяч населения. К 2030 году этот показатель должен стать нулевым. В 2017 году данный показатель смертности в ДТП составлял 13 человек на 100 тысяч населения. В плане нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году показатель должен был достигнуть уровня в 11,7 (по факту он достигнут и перевыполнен). План на 2020 год – 10,9 смертей на 100 тысяч населения. Более существенные снижения запланированы на 2023 и 2024 года.
Как заявил представитель Минтранса, ведется обсуждение внесения изменений в паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Ответственные за реализацию нацпроектов должны подготовить предложения по корректировке показателей. Окончательное решение будет принимать проектный комитет нацпроекта и президиум Совета при президенте по стратегическому развитию. На реализацию данного проекта в 2019-2024 года планируется потратить 4,8 трлн рублей.
Почему МВД предлагает увеличить целевой показатель нацпроекта неизвестно. Но директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин считает корректировку таких цифр логичной. Так как в мировой практике нет примеров, чтобы за 7 лет смертность в ДТП снизилась в 3,5 раза. Уровень в 4 смерти на 100 тысяч населения достигнут только некоторыми странами: Швейцарией, Сингапуром, Норвегией, Великобританией, Нидерландами и Швецией, передает samarskie-voditeli.ru.