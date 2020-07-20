Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

МВД считает невыполнимым план по снижению смертности на дорогах 265 МВД настаивает на пересмотре показателя смертности на российских дорогах. По поручению Путина к 2024 года этот показатель должен составить 4 смерти в ДТП на 100 тысяч населения. Ведомство предлагает увеличить данный норматив в два раза – до 8,4 смерти на 100 тысяч населения. Эта информация появилась из протокола совещания, проведенного 19 июля у вице-премьера Марата Хуснуллина, курирующего транспорт.



В 2019 году по данным Росстата в ДТП погибло 16 981 человек. Данный показатель составляет 11,6 смертей на 100 тысяч населения. Существенное снижение смертности на дорогах – одно из положений майского указа 2018 года Владимира Путина. К 2024 показатель смертности должен снизиться в 3,5 раза до 4 смертей на 100 тысяч населения. К 2030 году этот показатель должен стать нулевым. В 2017 году данный показатель смертности в ДТП составлял 13 человек на 100 тысяч населения. В плане нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году показатель должен был достигнуть уровня в 11,7 (по факту он достигнут и перевыполнен). План на 2020 год – 10,9 смертей на 100 тысяч населения. Более существенные снижения запланированы на 2023 и 2024 года.



Как заявил представитель Минтранса, ведется обсуждение внесения изменений в паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Ответственные за реализацию нацпроектов должны подготовить предложения по корректировке показателей. Окончательное решение будет принимать проектный комитет нацпроекта и президиум Совета при президенте по стратегическому развитию. На реализацию данного проекта в 2019-2024 года планируется потратить 4,8 трлн рублей.



Почему МВД предлагает увеличить целевой показатель нацпроекта неизвестно. Но директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин считает корректировку таких цифр логичной. Так как в мировой практике нет примеров, чтобы за 7 лет смертность в ДТП снизилась в 3,5 раза. Уровень в 4 смерти на 100 тысяч населения достигнут только некоторыми странами: Швейцарией, Сингапуром, Норвегией, Великобританией, Нидерландами и Швецией, передает







Фото: В 2019 году по данным Росстата в ДТП погибло 16 981 человек. Данный показатель составляет 11,6 смертей на 100 тысяч населения. Существенное снижение смертности на дорогах – одно из положений майского указа 2018 года Владимира Путина. К 2024 показатель смертности должен снизиться в 3,5 раза до 4 смертей на 100 тысяч населения. К 2030 году этот показатель должен стать нулевым. В 2017 году данный показатель смертности в ДТП составлял 13 человек на 100 тысяч населения. В плане нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году показатель должен был достигнуть уровня в 11,7 (по факту он достигнут и перевыполнен). План на 2020 год – 10,9 смертей на 100 тысяч населения. Более существенные снижения запланированы на 2023 и 2024 года.Как заявил представитель Минтранса, ведется обсуждение внесения изменений в паспорт нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Ответственные за реализацию нацпроектов должны подготовить предложения по корректировке показателей. Окончательное решение будет принимать проектный комитет нацпроекта и президиум Совета при президенте по стратегическому развитию. На реализацию данного проекта в 2019-2024 года планируется потратить 4,8 трлн рублей.Почему МВД предлагает увеличить целевой показатель нацпроекта неизвестно. Но директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин считает корректировку таких цифр логичной. Так как в мировой практике нет примеров, чтобы за 7 лет смертность в ДТП снизилась в 3,5 раза. Уровень в 4 смерти на 100 тысяч населения достигнут только некоторыми странами: Швейцарией, Сингапуром, Норвегией, Великобританией, Нидерландами и Швецией, передает samarskie-voditeli.ru Фото: samarskie-voditeli.ru Версия для печати

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