Контроль за реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поручат молодым активистам

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С инициативой о создании группы молодых активистов нацпроекта выступило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и молодежное правительство Самарской области.В четверг, 7 ноября, состоялась первая организационная встреча министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина и представителей различных молодежных объединений, пожелавших принять участие в общественном контроле нацпроекта. Министр рассказал о целях и задачах национального проекта и ответил на вопросы собравшихся.В рамках подготовки молодежных активистов планируется провести серию семинаров и выездных мероприятий, посвященных основам дорожнойспециальности.«Общественный контроль - одно из условий реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». До начала дорожного сезона 2020 года мы надеемся сформировать группу молодежных активистов, которые будут обладать достаточными знаниями, чтобы стать нам хорошими помощниками при визуальном контроле качества и сроков работ по нацпроекту», - подчеркнул министр Иван Пивкин.«Прямой, открытый диалог с молодежными совещательными структурами, тренд которому задал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подхватили министры Самарской области», - написали после встречи в группе «Молодежный парламент при Думе г.о.Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте».В настоящее время к группе молодежных активистов дорожного нацпроекта присоединилось порядка 12 человек, живущих в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и других населенных пунктах.«На первой встрече мы смогли задать министру все волнующие нас вопросы о ремонте и строительстве дорог, и надеемся на дальнейшие встречи. Нам, какмолодежи, хочется обеспечить будущее нашим детям и внукам, в том числе в ровные, хорошие дороги», - говорит член резерва молодежного правительства Самарской области, член молодежного правительства городского округа Новокуйбышевск Даниил Краснов, передает пресс-служба облправительства.