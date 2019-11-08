Контроль за реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поручат молодым активистам

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Контроль за реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» поручат молодым активистам

8 ноября 2019 16:16
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С инициативой о создании группы молодых активистов нацпроекта выступило министерство транспорта и автомобильных дорог и молодежное правительство СО.
Для общественного контроля за реализацией национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области в 2020 году планируется привлечь представителей молодежных организаций, возраст которых не превышает 25-ти лет.

С инициативой о создании группы молодых активистов нацпроекта выступило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области и молодежное правительство Самарской области.

В четверг, 7 ноября, состоялась первая организационная встреча министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивана Пивкина и представителей различных молодежных объединений, пожелавших принять участие в общественном контроле нацпроекта. Министр рассказал о целях и задачах национального проекта и ответил на вопросы собравшихся.

В рамках подготовки молодежных активистов планируется провести серию семинаров и выездных мероприятий, посвященных основам дорожной
специальности.

«Общественный контроль - одно из условий реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». До начала дорожного сезона 2020 года мы надеемся сформировать группу молодежных активистов, которые будут обладать достаточными знаниями, чтобы стать нам хорошими помощниками при визуальном контроле качества и сроков работ по нацпроекту», - подчеркнул министр Иван Пивкин.

«Прямой, открытый диалог с молодежными совещательными структурами, тренд которому задал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подхватили министры Самарской области», - написали после встречи в группе «Молодежный парламент при Думе г.о.Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время к группе молодежных активистов дорожного нацпроекта присоединилось порядка 12 человек, живущих в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и других населенных пунктах.

«На первой встрече мы смогли задать министру все волнующие нас вопросы о ремонте и строительстве дорог, и надеемся на дальнейшие встречи. Нам, как
молодежи, хочется обеспечить будущее нашим детям и внукам, в том числе в ровные, хорошие дороги», - говорит член резерва молодежного правительства Самарской области, член молодежного правительства городского округа Новокуйбышевск Даниил Краснов, передает пресс-служба облправительства.


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