Комиссия Росавтодора высоко оценила качество дорог в Самарской области

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Комиссия Росавтодора высоко оценила качество дорог в Самарской области

26 августа 2019 16:33
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Делегация Росавтодора посетила ряд ключевых объектов города Тольятти и Ставропольского района.
В субботу, 24 августа, комиссия Росавтодора во главе с начальником Управления регионального развития и реализации нацпроекта Федерального дорожного агентства Дмитрием Лаптевым проинспектировала ряд дорожных объектов Самары и Тольятти.

Представители комиссии совместно с заместителем председателя правительства Самарской области Александром Карпушкиным министром транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иваном Пивкиным провели рабочее совещание на мостовом переходе «Фрунзенский». Напомним, что сдача в эксплуатацию «Фрунзенского» по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова запланирована в конце 2019 года.

В настоящее время подрядной организацией ведется активная работа по строительству транспортных развязок на правом и левом берегах реки Самары, а также завершаются работы по гидроизоляции мостового сооружения. Планируется, что уже к началу сентября на мосту начнется укладка асфальтобетонного покрытия. В подрядной организации заверили, что обозначенные сроки по вводу в эксплуатацию мостового перехода будут соблюдены. Напомним, что строительство «Фрунзенского» моста ведется с привлечением федеральных средств. Общая стоимость строительства составляет 12,296 млрд рублей, в том числе 6,25 млрд рублей направлено в форме иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Делегация Росавтодора посетила ряд ключевых объектов города Тольятти и Ставропольского района. Так, на участке улицы Офицерской, строительство которого началось в июле в рамках национального проекта, ведется переустройство инженерных сетей, а завершение всех работ запланировано в 2021 году. Новую четырехполосную магистраль жители Тольятти ждут уже более 20 лет: Офицерская разгрузит дороги, ведущие к Южному шоссе, и обеспечит транспортную доступность крупного жилого микрорайона, расположенного на данном участке.

Также комиссия оценила ход реконструкции региональной трассы Тольятти – Ягодное. Напомним, что в конце марта Самарской области на проведение данных работ в рамках нацпроекта из федерального бюджета дополнительно направлено 200 млн рублей. К 2021 году дорога будет расширена с двух до четырех полос движения, появятся две транспортные развязки для обеспечения подъезда к Особой экономической зоне. Также планируется увязка трассы с Обходом города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».

Кроме того, участники комиссии проверили качество ремонта участка региональной трассы Тольятти – Узюково – Димитровград протяженностью 17,7 км, в настоящее время осуществляется приемка дороги перед сдачей в эксплуатацию.

Инспекционный объезд завершился в Самаре. Участники делегации проехали по Красноглинскому и Волжскому шоссе, отремонтированным в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017–2018 годах, а также Московскому шоссе, реконструкция которого проведена к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Финальной точкой поездки стал район Крымской площади, вокруг которой в рамках нацпроекта практически завершен комплексный ремонт 8 городских дорог. Крымская площадь должна стать новой точкой притяжения жителей Самары, ее благоустройство с установкой арт-объектов в рамках программы «Комфортная городская среда» также планируется завершить к сентябрю 2019 года.

«Сегодня мы посмотрели большое количество объектов как 2019 года, так и предыдущих лет. Отрадно, что практически везде ведутся работы. Объекты прошлых лет выполнены с хорошим качеством. Видно, что подрядные организации имеют необходимые мощности и квалификацию. Сейчас в регионе работают специалисты подведомственного ФКУ «Росдортехнология», от них пока серьезных замечаний я тоже не слышал. Самарская область в настоящее время находится в десятке лидеров по реализации нацпроекта. Порядка 70% запланированных в 2019 году работ уже выполнено», — подчеркнул Дмитрий Лаптев.

Напомним, в 2019 году нацпроектом предусмотрены дорожные работы на 96 объектах общей протяженностью 247 км, в том числе 49,9 км в Самаре, 17,15 км в Тольятти и 180 км региональных трасс. На эти цели направлено 5,77 млрд руб., в том числе 3,26 млрд руб. — средства федерального бюджета.

Всего в 2019 году Самарской области на финансовое обеспечение дорожной деятельности в регионе из федерального бюджета выделено 7,2 млрд руб., передает пресс-служба облправительства. 
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