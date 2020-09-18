Капитальный ремонт мостового перехода «Кировский» завершен

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В сентябре 2018 года в Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций обратился житель Самарской области по вопросу расширения пр. Кирова в районе путепровода «Кировский», устройства освещения и нанесения дорожной разметки.

«В результате решения открыть движение автотранспорта по мостовому переходу «Кировский» через реку Самару в мае 2014 года мы имеем только две полосы для движения автотранспорта при отсутствии тротуаров для пешеходов, уличного освещения и дорожной разметки согласно правилам дорожного движения, утвержденным Правительством России. Вследствие чего ежедневные автомобильные пробки на недостроенном участке дороги. Если посчитать за все эти годы, это миллионы часов простоя автолюбителей в пробках», - написал заявитель.

Необходимо отметить, что изначально проектной документацией строительства мостового перехода «Кировский» через реку Самара не было предусмотрено расширение проезжей части по пр.Кирова на участке от Заводского шоссе до набережной р.Самара.

В конце 2018 года по заказу Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области началась разработка проектной документации. После получения положительного заключения государственной экспертизы в 2019 году, в мае, приступили к выполнению работ, стоимость которых составила 319 млн. рублей.

Провести капитальный ремонт мостового перехода стало возможным на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиными.

Теперь дорогу расширили до 4-х полос, перенесли коммуникации, установили освещение, оборудовали тротуары, благоустроили прилегающую территорию, а также обустроили дорогу техническими средствами безопасности дорожного движения, в том числе на пересечении с железнодорожными переездами.

Мероприятия нацпроекта в Самарской области реализуются ускоренными темпами, поскольку модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важной составляющей стратегии лидерства, обозначенной Губернатором Дмитрием Азаровым, передает пресс-служба облправительства.