Качество ремонта дорог в Самарской области проверят на современном оборудовании

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В целях оценки качества дорожно-строительных материалов, изготовленных по новым стандартам, для лаборатории министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области приобретено новое лабораторное оборудование.Выступая на заседании Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения при Президенте РФгубернатор Самарской областиподчеркнул: «Очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышение качества автомобильных дорог».Современные ГОСТы в настоящее время применяются при производстве щебня, песка, минерального порошка и битума. А на асфальтобетонные смеси, такие как ЩМА-16, А-16 и А-36 введены предварительные национальные стандарты, которые в ближайшее время станут государственными.Для исследований закуплены современные сита с квадратными ячейками, а также прибор для проведения испытаний асфальтобетонных смесей на сопротивление колееобразованию. Это новое обязательное испытание, включенное в предварительные национальные стандарты.Для проверки на колееборазование асфальтобетонная смесь поступает в лабораторию с завода подрядной организации. На вальцевом уплотнителе, который моделирует уплотнение асфальтобетона дорожным катком при температуре 160 градусов, формируется образец дорожной плиты. После остывания готовый образец помещается в прибор, имитирующий нагрузку на дорожное полотно при температуре 60 градусов. Прибор осуществляет 20 тысяч проходов «колеса» со скоростью 26 циклов в минуту. Если за это время глубина колеи не превысила 3,5 мм, асфальтобетонная смесь получает положительное заключение лаборатории.По словам начальника отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, данный прибор уже запущен в работу. Образцы для исследований взяты при проверке качества асфальта на участках дорог Самара-Бугуруслан и Похвистнево-Клявлино в Похвистевском районе, ремонт которых проходит в рамках нацпроекта.«Замечаний по качеству материалов на этих объектах не выявлено. В случае выявления несоответствия смеси физико-механическим показателям вся партия может быть забракована, а подрядной организации выписано предписание о переустройстве участка в соответствии с нормами», — говорит начальник лаборатории.Кроме того, для лаборатории приобретено современное оборудование, позволяющее оценить качество применяемых при ремонте дорог битумов на соответствие их требованиям новых ГОСТов. Например, динамических свойств битумов, а также свойств битумов после старения.По словам Дмитрия Панафенова, ежегодно лаборатория проводит более 10 тысяч испытаний. Контроль качества проходит каждый этап дорожно-строительных работ — от устройства грунтового и щебеночного основания дороги до укладки верхнего слоя асфальтобетонной смеси, передает пресс-служба облправительства.