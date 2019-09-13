Качество ремонта дорог в Самарской области проверят на современном оборудовании

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Качество ремонта дорог в Самарской области проверят на современном оборудовании

13 сентября 2019 16:30
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В целях оценки качества дорожно-строительных материалов для лаборатории министерства транспорта и автомобильных дорог СО приобретено новое лабораторное оборудование.
В 2019 году в Самарской области при ремонте дорог началось применение строительных материалов и асфальтобетонных смесей, соответствующих новым ГОСТам и предварительным национальным стандартам. Приведение автодорог в нормативное состояние с учетом соблюдения требования технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» является одним из требований нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В целях оценки качества дорожно-строительных материалов, изготовленных по новым стандартам, для лаборатории министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области приобретено новое лабораторное оборудование.

Выступая на заседании Государственного совета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения при Президенте РФ Владимире Путине губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул: «Очень важно, чтобы каждый рубль был потрачен с умом и направлен на создание устойчивого транспортного сообщения между нашими городами, повышение качества автомобильных дорог».

Современные ГОСТы в настоящее время применяются при производстве щебня, песка, минерального порошка и битума. А на асфальтобетонные смеси, такие как ЩМА-16, А-16 и А-36 введены предварительные национальные стандарты, которые в ближайшее время станут государственными.

Для исследований закуплены современные сита с квадратными ячейками, а также прибор для проведения испытаний асфальтобетонных смесей на сопротивление колееобразованию. Это новое обязательное испытание, включенное в предварительные национальные стандарты.

Для проверки на колееборазование асфальтобетонная смесь поступает в лабораторию с завода подрядной организации. На вальцевом уплотнителе, который моделирует уплотнение асфальтобетона дорожным катком при температуре 160 градусов, формируется образец дорожной плиты. После остывания готовый образец помещается в прибор, имитирующий нагрузку на дорожное полотно при температуре 60 градусов. Прибор осуществляет 20 тысяч проходов «колеса» со скоростью 26 циклов в минуту. Если за это время глубина колеи не превысила 3,5 мм, асфальтобетонная смесь получает положительное заключение лаборатории.

По словам начальника отдела контроля качества министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Дмитрия Панафенова, данный прибор уже запущен в работу. Образцы для исследований взяты при проверке качества асфальта на участках дорог Самара-Бугуруслан и Похвистнево-Клявлино в Похвистевском районе, ремонт которых проходит в рамках нацпроекта.

«Замечаний по качеству материалов на этих объектах не выявлено. В случае выявления несоответствия смеси физико-механическим показателям вся партия может быть забракована, а подрядной организации выписано предписание о переустройстве участка в соответствии с нормами», — говорит начальник лаборатории.

Кроме того, для лаборатории приобретено современное оборудование, позволяющее оценить качество применяемых при ремонте дорог битумов на соответствие их требованиям новых ГОСТов. Например, динамических свойств битумов, а также свойств битумов после старения.

По словам Дмитрия Панафенова, ежегодно лаборатория проводит более 10 тысяч испытаний. Контроль качества проходит каждый этап дорожно-строительных работ — от устройства грунтового и щебеночного основания дороги до укладки верхнего слоя асфальтобетонной смеси, передает пресс-служба облправительства. 
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