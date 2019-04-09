Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
Финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: все субъекты заключили соглашения с Росавтодором
9
апреля 2019
15:07
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В 83 российских регионах, ставших участниками национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», завершена работа по заключению так называемых «денежных» соглашений с Росавтодором о предоставлении межбюджетных трансфертов. Данные документы предусматривают федеральное финансирование дорожной деятельности субъектов для исполнения ими принятых обязательств по достижению целевых показателей нацпроекта.
В 2019 году общий объем межбюджетных трансфертов, распределенных законом о федеральном бюджете, составляет 106,2 млрд руб. Правила их предоставления и распределения утверждены Правительством РФ.
Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов между Росавтодором и Самарской областью заключено 25 марта. Общая сумма финансирования из федерального бюджета в 2019-2021 годах составит 6,46 млрд рублей, в том числе в 2019 году – 3,06 млрд рублей.
Сейчас территории ведут работу по завершению процесса подписания аналогичных соглашений с органами местного самоуправления для своевременного проведения конкурсных процедур. В Самарской области уже заключено 100% соглашений с муниципалитетами. Кроме Самарской области 100% соглашений с муниципалитетами заключили в Смоленской, Свердловской, Пензенской, Тульской, Тамбовской, Воронежской, Брянской и Калужской областях, Алтайском, Пермском и Краснодарском краях
Напомним, этому этапу предшествовало формирование региональных проектов — в соответствии с методическими рекомендациями Минтранса России каждый субъект разработал их с перспективой на 6 лет, определив перечни работ по конкретным дорожным объектам на 2019–2021 годы и укрупненный перечень до завершения реализации национального проекта (2022–2024). Рассмотрение данных программ началось еще осенью прошлого года. За это время проведена большая совместная работа Росавтодора и региональных проектных офисов по их корректировке и доработке, итогом которой стало согласование паспортов проектов.
Они включают свыше 6 тыс. объектов, более 60% из них уже включены в план-график торгов.
В Самарской области в план-график включены все объекты, запланированные к ремонту в 2019 году. В рамках национального проекта в регионе предстоит отремонтировать 247 км автомобильных дорог, в том числе 179,9 км – регионального значения, 49,9 км – в Самаре и 17,15 км в Тольятти.
Всего в стране в рамках нацпроекта в 2019 году планируется привести в нормативное состояние 6,4 тыс. км региональных трасс и 9 тыс. км дорожной сети городских агломераций. Кроме того, в числе ключевых целей — снижение смертности в результате ДТП, уменьшение доли дорог, работающих в режиме перегрузки, а также снижение уровня аварийности.
«В течение последующих шести лет в рамках нацпроекта нам необходимо отремонтировать 1400 км автомобильных дорог регионального и местного значения, в полтора раза повысив уровень нормативного состояния региональной дорожной сети. В рамках Самарско-Тольяттинской агломерации этот показатель должен вырасти с 54,6% до 85%», — подчеркнул 27 марта в послании к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона жителям Глава региона Дмитрий Азаров.
Напомним, 29 марта было подписано распоряжение Правительства РФ о распределении еще 5 млрд рублей из федерального бюджета на проведение капиталоемких мероприятий в 15 субъектах России в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году. В том числе Самарской области выделены средства на начало реконструкции автомобильной дороги «Тольятти-Ягодное», передает пресс-служба облправительства.