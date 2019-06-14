Елена Лапушкин проверила ход ремонтных работ на самарских улицах

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

Елена Лапушкин проверила ход ремонтных работ на самарских улицах

14 июня 2019 17:03
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Ремонтные работы на улице Победы завершены наполовину.
В пятницу, 14 июня, Глава города Елена Лапушкина совершила объезд самарских улиц, которые ремонтируются по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улицы Стара-Загора и Победы, приводят в порядок по новому контракту «трёхлетнего жизненного цикла». При такой системе подрядчик не просто сдаёт в эксплуатацию свой объект, а продолжает содержать улицу и после ремонта.

Ремонтные работы на улице Победы завершены наполовину. Старый асфальт полностью сняли и уложили первый выравнивающий слой нового покрытия. Дорожники завершают работы по установке бордюров и приступили к замене тротуарного покрытия. В течение недели рабочие начнут укладывать и верхний слой асфальта на проезжей части. В сентябре заменят асфальт между трамвайных путей, также вдоль улицы добавляются и новые парковочные карманы. Чтобы не мешать движению – ремонт дороги выполняют ночью, а днём работают на тротуарах. Все работы выполняются по графику, срок сдачи участка от проспекта Кирова до улицы Елизарова – 31 октября 2019 года.

Глава города также проверила ход ремонта и на Заводском шоссе. На участке между улицей Земеца и проспектом Кирова, работы в завершающей стадии. Идёт укладка верхнего слоя асфальта, параллельно ведутся работы по устройству тротуаров и установке пешеходных ограждений.

«Эти улицы, безусловно, очень важны для города. Здесь почти круглосуточно большой транспортный поток. Они связывают разные районы города, жилые кварталы и предприятия. Работы должны быть выполнены максимально качественно и аккуратно, не затягивая сроки», - отметила Елена Лапушкина. передает пресс-служба горадминистрации. 
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