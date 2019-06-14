Елена Лапушкин проверила ход ремонтных работ на самарских улицах

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В пятницу, 14 июня, Глава города Елена Лапушкина совершила объезд самарских улиц, которые ремонтируются по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Улицы Стара-Загора и Победы, приводят в порядок по новому контракту «трёхлетнего жизненного цикла». При такой системе подрядчик не просто сдаёт в эксплуатацию свой объект, а продолжает содержать улицу и после ремонта.Ремонтные работы на улице Победы завершены наполовину. Старый асфальт полностью сняли и уложили первый выравнивающий слой нового покрытия. Дорожники завершают работы по установке бордюров и приступили к замене тротуарного покрытия. В течение недели рабочие начнут укладывать и верхний слой асфальта на проезжей части. В сентябре заменят асфальт между трамвайных путей, также вдоль улицы добавляются и новые парковочные карманы. Чтобы не мешать движению – ремонт дороги выполняют ночью, а днём работают на тротуарах. Все работы выполняются по графику, срок сдачи участка от проспекта Кирова до улицы Елизарова – 31 октября 2019 года.Глава города также проверила ход ремонта и на Заводском шоссе. На участке между улицей Земеца и проспектом Кирова, работы в завершающей стадии. Идёт укладка верхнего слоя асфальта, параллельно ведутся работы по устройству тротуаров и установке пешеходных ограждений.«Эти улицы, безусловно, очень важны для города. Здесь почти круглосуточно большой транспортный поток. Они связывают разные районы города, жилые кварталы и предприятия. Работы должны быть выполнены максимально качественно и аккуратно, не затягивая сроки», - отметила Елена Лапушкина. передает пресс-служба горадминистрации.