Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Автобусы маршрутов №№ 3, 5д, 11 и 48д временно изменят схему движения в связи с работами на водоводе 59



Кроме того, по информации городского Департамента транспорта, на участке работ движение автомобильного транспорта временно осуществляться не будет – оно возобновится после завершения ремонта сетей.



Ремонт водовода выполняется силами ООО «СКС», по информации которого с работами планируется справиться до 09:00 25 октября, передает пресс-служба горадминистрации. В связи с аварийными работами на водопроводе холодного водоснабжения диаметром 150 мм по ул. Самарская с 22:00 24 октября и до окончания ремонтных работ автобусы маршрутов №№ 3, 5д, 11, 48д проследуют по временной схеме. Вместо ул. Самарская они будут ехать по улице Ленинградская, улице Галактионовская и далее - по своим маршрутам в обоих направлениях.Кроме того, по информации городского Департамента транспорта, на участке работ движение автомобильного транспорта временно осуществляться не будет – оно возобновится после завершения ремонта сетей.Ремонт водовода выполняется силами ООО «СКС», по информации которого с работами планируется справиться до 09:00 25 октября, передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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