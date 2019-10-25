Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта
Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ «Независимого Информационного Агентства «Самара»
Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.
Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.
Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.
В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.
В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре. По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.
Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта
день матча «Крылья Советов» - «Зенит» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»
25
октября 2019
15:14
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27 октября 2019 года на стадионе «Самара Арена» состоится матч 14 тура Российской Премьер-лиги по футболу. Встречаются самарские «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Начало матча – в 15:00.
Для удобства зрителей, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена-2018, далее - по ул. 2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе - по ул. Вторая Стадионная, далее - по ул. 2-й проезд или по ул. Арена-2018.
Движение по улицам Арена-2018, 2-я Стадионная, Второй Проезд будет открыто на всем их протяжении. При этом парковка на данных улицах запрещена.
К услугам болельщиков, имеющих специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка. Заехать на нее будет возможно как со стороны Московского шоссе и далее - по ул. Дальняя, так и со стороны ул. Арена-2018 и далее - по ул. Дальняя.
Для всего остального транспорта проезд по ул. Дальняя с 12:00 до 18:00 27 октября 2019 года будет закрыт на всем ее протяжении – от Московского шоссе до ул. Арена 2018, за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, а также спецмашин с пропусками организатора мероприятия (для въезда на ул. Дальняя со стороны Московского шоссе и ул. Арена 2018).
Кроме того, с 12:00 до 18:00 27 октября 2019 года будет ограничено движение транспорта на следующих улицах:
- по ул. Первая Стадионная от Проезда № 9 до Проезда № 10;
- по Проезду № 7;
- по Проезду № 8;
- по Проезду № 9;
- по Проезду № 10;
- по Проезду № 11;
- по Проезду № 12.
Данная временная ограничительная мера не распространяется на общественный транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.
Также с 06:00 до 18:00 27 октября 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны) на следующих участках улиц:
- по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018;
- по ул. Первая Стадионная;
- по Проезду № 7;
- по Проезду № 8;
- по Проезду № 9;
- по Проезду № 10;
- по Проезду № 11;
- по Проезду № 12.
Более подробно со схемой ограничения движения транспорта с 12:00 до 18:00 27.10.2019 можно ознакомиться в приложении.
Для тех болельщиков, кто воспользуется общественным транспортом, будет работать специальный трамвайный маршрут S5:
- в «длинном» варианте - от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»;
- в «укороченном» варианте - от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена».
Трамваи начнут движение в 11:58 с интервалом 8-10 минут от остановки «Улица Тухачевского» по маршруту S5 в сторону стадиона «Самара-Арена» со всеми остановками по ходу движения. Время в пути 1 час 20 минут.
Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 15:15. Она возобновится в 17:00 по окончании матча. Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамвайные поезда проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками.
Трамвайные маршруты № 11 и № 12 в режиме до остановки «Стадион «Самара Арена» будут работать до 13:00, а позже и до окончания движения – до остановки «Барбошина поляна».
По окончании матча на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центр») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 41, 45, 47, 50, 51, 67. Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-й проезд в районе стоянки такси.
Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:
- на автобусном маршруте № 295 - до остановки «Стадион «Самара Арена» / Агропарк»;
- на трамвайном маршруте № 5, троллейбусных маршрутах №№ 8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 226, 261, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 - до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;
- на автобусном маршруте № 50 - до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;
- на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 - до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона, передает пресс-служба горадминистрации.