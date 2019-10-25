день матча «Крылья Советов» - «Зенит» будет организовано транспортное сообщение до стадиона «Самара Арена»

124

Для удобства зрителей, прибывающих на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка стадиона «Самара Арена». Заезд на парковку осуществляется со стороны ул. Демократическая по ул. Арена-2018, далее - по ул. 2-й проезд, а также со стороны Волжского шоссе - по ул. Вторая Стадионная, далее - по ул. 2-й проезд или по ул. Арена-2018.Движение по улицам Арена-2018, 2-я Стадионная, Второй Проезд будет открыто на всем их протяжении. При этом парковка на данных улицах запрещена.К услугам болельщиков, имеющих специальное разрешение на парковку, будет работать Южная парковка. Заехать на нее будет возможно как со стороны Московского шоссе и далее - по ул. Дальняя, так и со стороны ул. Арена-2018 и далее - по ул. Дальняя.Для всего остального транспорта проезд по ул. Дальняя с 12:00 до 18:00 27 октября 2019 года будет закрыт на всем ее протяжении – от Московского шоссе до ул. Арена 2018, за исключением общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара, а также спецмашин с пропусками организатора мероприятия (для въезда на ул. Дальняя со стороны Московского шоссе и ул. Арена 2018).Кроме того, с 12:00 до 18:00 27 октября 2019 года будет ограничено движение транспорта на следующих улицах:- по ул. Первая Стадионная от Проезда № 9 до Проезда № 10;- по Проезду № 7;- по Проезду № 8;- по Проезду № 9;- по Проезду № 10;- по Проезду № 11;- по Проезду № 12.Данная временная ограничительная мера не распространяется на общественный транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.Также с 06:00 до 18:00 27 октября 2019 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи и пожарной охраны) на следующих участках улиц:- по ул. Дальняя от Московского шоссе до ул. Арена 2018;- по ул. Первая Стадионная;- по Проезду № 7;- по Проезду № 8;- по Проезду № 9;- по Проезду № 10;- по Проезду № 11;- по Проезду № 12.Более подробно со схемой ограничения движения транспорта с 12:00 до 18:00 27.10.2019 можно ознакомиться в приложении.Для тех болельщиков, кто воспользуется общественным транспортом, будет работать специальный трамвайный маршрут S5:- в «длинном» варианте - от ул. Тухачевского через железнодорожный вокзал, Самарскую площадь, пр. Ленина, КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, Барбошину поляну, ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена»;- в «укороченном» варианте - от Барбошиной поляны через ул. Демократическая, ул. Ташкентская с конечной остановкой «Стадион «Самара Арена».Трамваи начнут движение в 11:58 с интервалом 8-10 минут от остановки «Улица Тухачевского» по маршруту S5 в сторону стадиона «Самара-Арена» со всеми остановками по ходу движения. Время в пути 1 час 20 минут.Работа трамвайного маршрута S5 на доставку зрителей на стадион «Самара Арена» завершится в 15:15. Она возобновится в 17:00 по окончании матча. Посадка на трамваи маршрута S5 будет осуществляться с обеих площадок. Все трамвайные поезда проследуют до ул. Тухачевского со всеми остановками.Трамвайные маршруты № 11 и № 12 в режиме до остановки «Стадион «Самара Арена» будут работать до 13:00, а позже и до окончания движения – до остановки «Барбошина поляна».По окончании матча на остановку «Улица Алма-Атинская» (около «Мерседес Центр») будут поданы дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 41, 45, 47, 50, 51, 67. Дополнительные автобусы маршрута № 50 будут ожидать зрителей на остановке на ул. 2-й проезд в районе стоянки такси.Кроме того, до стадиона «Самара Арена» можно будет добраться на муниципальных маршрутах общественного транспорта:- на автобусном маршруте № 295 - до остановки «Стадион «Самара Арена» / Агропарк»;- на трамвайном маршруте № 5, троллейбусных маршрутах №№ 8, 9, 19 и на автобусных маршрутах №№ 6, 21, 21м, 50, 89, 203, 226, 261, 297 - до остановки «Барбошина поляна» на ул. Ново-Садовая, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;- на трамвайных маршрутах №№ 22, 24, 25 - до трамвайной остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее - с пересадкой на трамвайный маршрут S5;- на автобусном маршруте № 50 - до остановки «Дачи» по ул. Демократическая, далее – пешком до стадиона;- на автобусных маршрутах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 - до остановки «Улица Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона, передает пресс-служба горадминистрации.