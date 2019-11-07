Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

8 ноября будет ограничено движение транспорта по ул. Пионерской в Самаре 91



Данное ограничение не распространяется на городской наземный электрический транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.



В указанный период общественный транспорт - автобусы маршрутов №№ 11, 61, 48д, 48к, 80, 92, 205, 295, 24, 37, 47 - будет следовать по скорректированной схеме. Причем при движении в прямом направлении временно изменится трасса маршрутов №№ 11, 61, 48д, 48к, 80, 92, 205, 295, а при движении в обратном направлении – трасса маршрутов №№ 24, 37, 47, 11, 61, 80, 205, 295.



Более подробно ознакомиться с временными схемами организации движения общественного транспорта и ограничения движения можно в В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением торжественного мероприятия, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, на территории города Самара с 07:00 до 12:00 8 ноября будет ограничено движение транспорта по ул. Пионерская на участке от ул. Алексея Толстого до ул. Куйбышева.Данное ограничение не распространяется на городской наземный электрический транспорт, спецмашины полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.В указанный период общественный транспорт - автобусы маршрутов №№ 11, 61, 48д, 48к, 80, 92, 205, 295, 24, 37, 47 - будет следовать по скорректированной схеме. Причем при движении в прямом направлении временно изменится трасса маршрутов №№ 11, 61, 48д, 48к, 80, 92, 205, 295, а при движении в обратном направлении – трасса маршрутов №№ 24, 37, 47, 11, 61, 80, 205, 295.Более подробно ознакомиться с временными схемами организации движения общественного транспорта и ограничения движения можно в приложениях , передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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