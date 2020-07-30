Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

2 августа в Самаре ограничат движение транспорта 197 В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении Всероссийского полумарафона «ЗаБег» на территории Самары с 06:00 до 14:30 2 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках:



- по улице Дальней от дома № 1А до улицы Арена 2018;



- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;



- по Проезду № 2;



- по Проезду № 7.



Кроме того, на вышеуказанных отрезках улиц с 20:00 1 августа 2020 года до 14:30 2 августа 2020 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.



Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.



Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в





- по улице Дальней от дома № 1А до улицы Арена 2018;- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;- по Проезду № 2;- по Проезду № 7.Кроме того, на вышеуказанных отрезках улиц с 20:00 1 августа 2020 года до 14:30 2 августа 2020 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении , передает пресс-служба горадминистрации. версия для печати

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