2 августа в Самаре ограничат движение транспорта

В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении Всероссийского полумарафона «ЗаБег» на территории Самары с 06:00 до 14:30 2 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках
:
- по улице Дальней от дома № 1А до улицы Арена 2018;
- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;
- по Проезду № 2;
- по Проезду № 7.
Кроме того, на вышеуказанных отрезках улиц с 20:00 1 августа 2020 года до 14:30 2 августа 2020 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Данные ограничительные меры не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самаре.
Подробнее с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении
, передает пресс-служба горадминистрации.
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