Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

25 августа будет временно ограничено движение транспорта по дублеру Московского шоссе 114 в связи с проведением матча «Крылья Советов» - «Спартак» на стадионе «Самара – Арена» 25 августа текущего года с 16.00 до 21.30 будет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.



Также на данном участке с 6.00 до 24.00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.



Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.



Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов, передает пресс-служба облправительства. В целях обеспечения безопасности дорожного движениябудет запрещено движение транспортных средств по дублеру Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Дальняя.Также на данном участке с 6.00 до 24.00 будет введен запрет на остановку транспортных средств.Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.Ограничение движения не распространяется на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов, передает пресс-служба облправительства. Версия для печати

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