Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

26 и 27 сентября в Самаре временно ограничат движение транспорта 124



- с 06:00 до 18:00 27 сентября 2019 года – по ул. Лесная от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая, по ул. Кузбасская от Северо-Восточной магистрали до ул. Мусоргского, по ул. Липецкая от Северо-Восточной магистрали до ул. Соколова, по ул. Соколова от ул. Кузбасская до ул. Липецкая, а также на съездах по ул. Осипенко в сторону ул. Лесная;



- с 16:00 до 19:00 26 сентября 2019 года, с 12:30 до 16:00 27 сентября 2019 года – по ул. Арена 2018 от ул. Демократическая до Проезда № 5, по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 850 метров.



Также на территории города Самара будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих улицах:



- с 20:00 26 сентября 2019 г. до 18 часов 00 минут 27 сентября 2019 года - по ул. Лесная от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая, по ул. Кузбасская от Северо-Восточной магистрали до ул. Мусоргского, по ул. Липецкая от Северо-Восточной магистрали до ул. Соколова, по ул. Соколова от ул. Кузбасская до ул. Липецкая, а также на съездах по ул. Осипенко в сторону ул. Лесная;



- с 06:00 26 сентября 2019 года до 16:00 27 сентября 2019 года - по ул. Арена 2018 от ул. Демократическая до Проезда № 5, по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 850 метров.



Кроме того, с 06:00 до 18:00 27 сентября 2019 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 11, 61, 247, 261 - будет организовано по временной схеме. Подробнее со схемой можно ознакомиться в В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением массового мероприятия на территории города Самара будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих участках улично-дорожной сети:- с 06:00 до 18:00 27 сентября 2019 года – по ул. Лесная от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая, по ул. Кузбасская от Северо-Восточной магистрали до ул. Мусоргского, по ул. Липецкая от Северо-Восточной магистрали до ул. Соколова, по ул. Соколова от ул. Кузбасская до ул. Липецкая, а также на съездах по ул. Осипенко в сторону ул. Лесная;- с 16:00 до 19:00 26 сентября 2019 года, с 12:30 до 16:00 27 сентября 2019 года – по ул. Арена 2018 от ул. Демократическая до Проезда № 5, по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 850 метров.Также на территории города Самара будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара) на следующих улицах:- с 20:00 26 сентября 2019 г. до 18 часов 00 минут 27 сентября 2019 года - по ул. Лесная от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесная до ул. Ново-Садовая, по ул. Кузбасская от Северо-Восточной магистрали до ул. Мусоргского, по ул. Липецкая от Северо-Восточной магистрали до ул. Соколова, по ул. Соколова от ул. Кузбасская до ул. Липецкая, а также на съездах по ул. Осипенко в сторону ул. Лесная;- с 06:00 26 сентября 2019 года до 16:00 27 сентября 2019 года - по ул. Арена 2018 от ул. Демократическая до Проезда № 5, по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 850 метров.Кроме того, с 06:00 до 18:00 27 сентября 2019 года движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 11, 61, 247, 261 - будет организовано по временной схеме. Подробнее со схемой можно ознакомиться в приложении , передает пресс-служба горадминистрации. Версия для печати

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