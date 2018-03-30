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Жюри конкурса Open Innovations Startup Tour, проходивщего 27 и 28 марта в Ульяновске, выбрало 12 лучших проектов по четырем направлениям
Двое представителей Самарской области стали победителями регионального этапа конкурса Open Innovations Startup Tour
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Новости /  Экономика /  IT и Коммуникации /  Электронные технологии  

Двое представителей Самарской области стали победителями регионального этапа конкурса Open Innovations Startup Tour

30 марта 2018 14:41
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Жюри конкурса Open Innovations Startup Tour, проходивщего 27 и 28 марта в Ульяновске, выбрало 12 лучших проектов по четырем направлениям
Жюри конкурса Open Innovations Startup Tour, проходивщего 27 и 28 марта в Ульяновске, выбрало 12 лучших проектов по четырем направлениям.

В Индустриальном треке 1-е место занял Николай Спиридонов с проектом «Ультразвуковой сварки». Студент института машиностроения Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) предложил технологию прочного соединения изделий из пластика и различных полимеров. В планах – создать универсальный стенд и технологическую оснастку для предприятий, продолжить исследования и создать автоматический станок для ультразвуковой сварки.

Алексей Котов из тольяттинской компании PureMind занял 1-е место в треке информационных технологий с проектом «Облачный интеллект для роботов». Представленное на конкурс ПО представляет собой систему управления автономными роботами, способными работать в сложных внутренних помещениях в одном пространстве с людьми.

В треке «Зелёная» энергетика 1-е место заняла Ольга Уханова из Ульяновска, представившая проект «Антиоблединительных систем для северного исполнения ветрогенераторов». Лучшим проектом в треке Биомедицинские технологии была названа разработка Дениса Викторова «НуклеоГен».

Из числа победителей жюри выбрало суперфиналиста. Им стал проект компании «Карболаб» Ольги Ухановой с разработкой инновационных покрытий, способных защищать лопасти ветрогенераторов от образования льда. Победителю вручили приз — 300 тысяч рублей.

Подводя итоги конкурсной программы Startup Tour в Ульяновске, советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен напомнил, что в 2014 году регион уже принимал у себя это мероприятие, а в этом году число заявок превысило все прогнозы организаторов регионального этапа. 
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