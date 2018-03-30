Двое представителей Самарской области стали победителями регионального этапа конкурса Open Innovations Startup Tour

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В Индустриальном треке 1-е место занялв с проектом «Ультразвуковой сварки». Студент института машиностроения Тольяттинского госуниверситета (ТГУ) предложил технологию прочного соединения изделий из пластика и различных полимеров. В планах – создать универсальный стенд и технологическую оснастку для предприятий, продолжить исследования и создать автоматический станок для ультразвуковой сварки.из тольяттинской компании PureMind занял 1-е место в треке информационных технологий с проектом «Облачный интеллект для роботов». Представленное на конкурс ПО представляет собой систему управления автономными роботами, способными работать в сложных внутренних помещениях в одном пространстве с людьми.В треке «Зелёная» энергетика 1-е место занялаиз Ульяновска, представившая проект «Антиоблединительных систем для северного исполнения ветрогенераторов». Лучшим проектом в треке Биомедицинские технологии была названа разработка«НуклеоГен».Из числа победителей жюри выбрало суперфиналиста. Им стал проект компании «Карболаб» Ольги Ухановой с разработкой инновационных покрытий, способных защищать лопасти ветрогенераторов от образования льда. Победителю вручили приз — 300 тысяч рублей.Подводя итоги конкурсной программы Startup Tour в Ульяновске,напомнил, что в 2014 году регион уже принимал у себя это мероприятие, а в этом году число заявок превысило все прогнозы организаторов регионального этапа.