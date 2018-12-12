Завершен капитальный ремонт детской поликлиники на Молодёжной

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"Поликлиника получила несколько аппаратов УЗИ, ЭКГ, велоэргометр и другое оборудование. В соответствии с поручением губернатораа мы будем контролировать, как используется это оборудование, как оно загружено и в каком состоянии. Переоснащение детских поликлиник региона будет продолжено в рамках нацпроекта "Здравоохранение"", - рассказал министр здравоохраненияПо информации минздрава СО в 2018 году медицинским оборудованием оснащается 39 учреждений, оказывающих медицинскую помощь детям, на средства федерального и областного бюджетов. В детские поликлиники области поставляется 136 единиц оборудования, в том числе диагностическое, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.