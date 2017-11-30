За круглым столом в Самаре обсудят меры борьбы со СПИДом

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1 декабря, в пятницу, в 11.00 в министерстве здравоохранения Самарской области (ул. Ленинская, 73, к. 216) состоится «круглый стол», посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом.Участие в мероприятии примут представители Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД, исполнительной и законодательной власти, надзорных ведомств, Управления ЗАГС Самарской области, прокуратуры Самарской области, Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», Самарской духовной семинарии, Федерации профсоюзов Самарской области, общественных организаций.На мероприятии обсудят актуальные методы противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Самарской области.Напомним, Всемирный день борьбы со СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается 1 декабря. Традиционно в этот день по всему миру говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет эта глобальная эпидемия, о масштабах этой трагедии и о том, как победить инфекцию.