Журналисты ознакомились с работой всех отделений Самарского СПИД-центра

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Журналисты ознакомились с работой всех отделений СПИД-центра, побывали в лаборатории, оснащенной современным оборудованием, где исследуются образцы крови, смогли пообщаться с посетителями центра, которые пришли сдать анализ на ВИЧ. Также корреспонденты получили возможность задать вопросы ВИЧ-положительным пациентам, проходящим лечение в дневном и круглосуточном стационарах.Сейчас Самарская область занимает 13-е место в Российской Федерации в антирейтинге по заболеваемости ВИЧ-инфекцией, на этой позиции регион находится с 2015-го года. Для сравнения, в 2013-м году Самарская область была на 6-м месте. Положительные перемены связаны с системной работой по профилактике и лечению, которую ведут специалисты, а также благодаря пристальному вниманию, которое руководство региона уделяет вопросу противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Самарской области.Как подчеркнула Ольга Агафонова, и.о. главного врача ГБУЗ "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями":«Сейчас врачи имеют в своем распоряжении современное здание, необходимое оборудование, а главное – есть возможность работать не только для больных ВИЧ-инфекцией, но для всего населения, для тех, кто заинтересован сохранять свое здоровье, для молодого поколения. Сейчас у врачей есть все возможности, чтобы быстро выявить инфекцию, своевременно её лечить, правильно наблюдать ВИЧ-положительных пациентов, которые в итоге могут стать родителями здоровых детей. Именно поэтому во главу угла лечения ВИЧ-инфекции сейчас вынесены вопросы профилактики».Всего же в Самарской области сейчас проживают почти 35 тысяч человек с ВИЧ. К сожалению, в связи с добровольностью тестирования на ВИЧ - продолжают выявляться «запущенные» случаи. Это происходит потому, что люди, которые, по сути, заразились уже достаточно давно – долгое время не обращались за медицинской помощью. Именно поэтому, врачи призывают всех жителей Самарской области – заботиться о себе и регулярно сдавать бесплатный тест на ВИЧ, сообщает пресс-служба Самарского СПИД-центра.