Жителям Сызрани и ближайших районов расскажут о лечении бесплодия
23 октября 2018 10:55
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24 октября в 11:00 в Сызранской центральной городской больнице (Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, 1) состоится выездная консультация врачей-специалистов акушеров-гинекологов-репродуктологов Самарского областного медицинского центра «Династия».
Для жителей Сызрани, Сызранского, Шигонского и Октябрьского районов специалист центра проведет консультацию о порядках и условиях оказания медицинской помощи, акушерско-гинекологической помощи, лечении бесплодия методом ЭКО по ОМС.
Консультации проведёт врач акушер - гинеколог Марина Столбова.
Фото pixabay.com
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