Жителям Сызрани и ближайших районов расскажут о лечении бесплодия

91

24 октября в 11:00 в Сызранской центральной городской больнице (Самарская область, г. Сызрань, ул. Комарова, 1) состоится выездная консультация врачей-специалистов акушеров-гинекологов-репродуктологов Самарского областного медицинского центра «Династия».Для жителей Сызрани, Сызранского, Шигонского и Октябрьского районов специалист центра проведет консультацию о порядках и условиях оказания медицинской помощи, акушерско-гинекологической помощи, лечении бесплодия методом ЭКО по ОМС.Консультации проведёт врач акушер - гинеколог Марина Столбова.Фото pixabay.com