Женская консультация Самарской городской поликлиники №6 стала лучшей в ПФО

99

На торжественном открытии семинара были подведены итоги конкурса «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля Приволжского федерального округа — 2017» (по версии МАРС). Организаторы конкурса — Междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины (МАРС) совместно с журналом «StatusPraesens. Гинекология, акушерство, бесплодный брак» при поддержке главного внештатного специалиста акушера-гинеколога Минздрава России в Приволжском федеральном округе И.Ф. Фаткуллина.Победителями конкурса стали:- Женская консультация Самарской городской поликлиники №6 Промышленного района в номинации «Лучшая женская консультация».- Гинекологическое отделение городской клинической больницы №7 г. Казани второй раз подряд становится победителем в номинации «Лучшее гинекологическое отделение стационара».- Родильный дом городской клинической больницы №16 г. Казани в номинации «Лучший родовспомогательный стационар второго уровня».- Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром в номинации «Лучший перинатальный центр».Казанские чтения — важная информационная площадка для обсуждения многих спорных и сложных вопросов, в рамках которойспециалисты получают возможность поделиться опытом, узнать о новостях и достижениях современного акушерства и гинекологии.Мероприятие имеет также социальное значение, так как нацелено на повышение качества медицинской помощи и улучшение работы службы охраны материнства и детства.В ходе научной программы семинара специалисты обсудили актуальные вопросы акушерства и гинекологии: экстрагенитальные заболевания, материнскую и младенческую смертности, преждевременные роды и невынашивание, диагностику и лечение бесплодия, внедрение стационарзамещающих технологий.Для всех участников семинара организована профессиональная выставка «Здоровье женщины — здоровье нации», передает пресс-служба облправительства.