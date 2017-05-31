Яндекс открыл онлайн-консультации с врачами
31 мая 2017 10:20
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В Яндекс.Здоровье появились онлайн-консультации с терапевтом и педиатром. Теперь любой пользователь, где бы он ни находился, может получить совет квалифицированного врача. Онлайн-консультации пригодятся людям, которые по тем или иным причинам не могут попасть в клинику и не знают, к какому врачу идти. А также тем, кто просто хочет поговорить со специалистом о своём здоровье и здоровье близких.
Терапевты и педиатры работают круглосуточно и готовы консультировать всех, кто знает русский язык. Заявка передаётся первому освободившемся специалисту, поэтому ответа не приходится долго ждать. Пообщаться с врачом можно в чате или по видеосвязи. А чтобы его советы не потерялись, после консультации он пришлёт отчёт.
Врачи отвечают на любые вопросы, связанные с медициной и уходом за больными и детьми. Например, что делать для профилактики простуды, как помочь ребенку побыстрее уснуть и как правильно читать результаты анализов. Если понадобится, можно прислать врачу дополнительные материалы — фотографию высыпания на коже, рецепта и тому подобного.
C 31 мая цена первой консультации — 99 рублей, последующих — 499 рублей. Оплатить услугу можно картой российского, белорусского, казахского или европейского банка. Деньги спишутся только после того, как пользователь получит отчёт. Если состояние человека покажется врачу опасным, он посоветует вызвать скорую помощь и не возьмёт плату за консультацию.
Сервис сотрудничает с квалифицированными врачами из московских клиник. Средний стаж работы врачей — 7 лет. Каждый из них прошёл специальный курс подготовки.
Яндекс.Здоровье — мобильное приложение для iOS и Android, в котором можно проконсультироваться с терапевтом или педиатром онлайн и записаться на приём в разные коммерческие клиники Москвы. Онлайн-консультация — это не медицинская услуга, она не отменяет необходимость похода к врачу: по российским законам, врач может поставить диагноз и назначить лечение только на очном приёме.
Фото pixabay.com.
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