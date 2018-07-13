Выпускники медицинских специальностей проходят аккредитацию

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С 1 января 2016 года новая система официально вступила в силу. Тогда процедуру аккредитации прошли выпускники медицинских вузов - стоматологических и фармацевтических факультетов. Начиная с прошлого года, список специальностей расширялся, и уже сегодня профессиональную аккредитацию, кроме стоматологов и провизоров, проходят выпускники лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов. Далее в систему вовлекут врачей абсолютно всех специальностей. Всего процесс рассчитан на 10 ближайших лет.«Система аккредитации состоит из трех этапов, - рассказывает председатель аккредитационной комиссии Самарской области, вице-президент СОАВ, главный врач Сергиевской ЦРБ Сергей Бородулин, - первый этап – это тестовый вариант – нужно ответить на 60 вопросов за 60 минут в он-лайн режиме на федеральном портале. Второй этап – оценка практических навыков, знаний и умений. И третий этап – классический экзамен – собеседование выпускника с членами аккредитационной комиссии. В 2018 году мы проводим аккредитацию выпускников двух самарских медицинских вузов – Самарского государственного университета и образовательного частного учреждения РЕАВИЗ. В общей сложности аккредитацию проходит 1101 выпускник».Самым интересным и зрелищным с точки зрения журналистов, принявших участие в пресс-туре, был второй этап аккредитации, который проходил в учебно-производственном центре симуляционного обучения СамГМУ, где выпускники должны были продемонстрировать навыки сердечно-легочной реанимации, оказать помощь при остром коронарном синдроме, произвести другие манипуляции на тренажерах и манекенах, которые было очень трудно отличить от живых людей.Первый проректор – проректор по учебно-воспитательной и социальной работе СамГМУ, профессор Юрий Щукин:«В этом году второй раз выпускники медицинских специальностей проходят процедуру первичной аккредитации. Симуляционный центр медицинского университета, где сейчас проходит второй этап аккредитации, располагает всем необходимым оборудованием для прохождения аккредитации, для приобретения всех необходимых врачу практических навыков. Отмечу, процедура довольно сложная. В составе независимых комиссий – представители лечебных учреждений Самары и Самарской области, опытные врачи и руководители. Аккредитационные комиссии в России формируются под патронажем Национальной Медицинской палаты, у нас в области ее представляет Самарская областная ассоциация врачей».Президент Самарской областной ассоциации врачей Сергей Измалков считает, что с введением процедуры аккредитации процесс допуска врача к профессии стал более индивидуальным: «Мы надеемся, что в результате аккредитации повысится ответственность врача за свою деятельность, жизнь заставит доктора повышать качество образования, оно станет непрерывным. А это пойдет на пользу и врачу, и пациенту».К чести выпускников, все они, по словам членов комиссии, с задачами справлялись успешно, аккредитация проходит без потерь.Имея на руках свидетельство о прохождении аккредитации, выпускник медуниверситета сможет приступить к медицинской деятельности в качестве участкового врача - терапевта, участкового педиатра и врача скорой медицинской помощи. Сегодняшнее законодательство им это позволяет.В дальнейшем треть их них уйдет на переподготовку по другим специальностям – это и акушерство, и хирургия, и офтальмология, другие узкие специальности, и через два года они вернутся в лечебные учреждения узкими специалистами. А те, кто прошел аккредитацию, уже готовы и могут работать, сообщает пресс-служба минздрава СО.