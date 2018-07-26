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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Вячеслав Малахов: "Дозвониться до "скорой помощи" теперь проблемы не составляет"

26 июля 2018 17:20
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В преддверии ЧМ-2018 была значительно обновлена материально-техническая база станции и создан Единый диспетчерский центр.
Главный врач самарской службы скорой помощи Вячеслав Малахов принял участие в стратегической сессии "Сбережение народа". На ней обсуждались вопросы повышения качества оказания медицинской помощи населению.

К работе сессии был привлечен широкий круг экспертов - от федеральных чиновников, академиков и врачей до инициативных жителей региона. 

Вячеслав Малахов поделился своими впечатлениями от такого формата работы, высоко оценил инициативу Дмитрия Азарова и назвал "великим достижением" для региона переход к столь открытому обсуждению самых острых проблем.

"Обмен мнениями, который возможен на сессии, и живое обсуждение важны для понимания всех болевых точек здравоохранения", - убежден Вячеслав Малахов.

Он рассказал, как изменилась работа самарской станции скорой помощи за последнее время.

В частности, в преддверии ЧМ-2018 была значительно обновлена материально-техническая база станции и создан Единый диспетчерский центр.

"В центре на приеме вызовов в пиковые часы работает до 15 диспетчеров. Поэтому дозвониться до "скорой помощи" теперь проблемы не составляет", - рассказал главный врач станции скорой помощи.
Кроме того, по его словам, на время ЧМ-2018 дополнительно было создано 25 бригад, которые работали на объектах чемпионата. Их деятельность сопровождал единый диспетчерский центр.

Благодаря этому качество медицинской помощи, оказываемой в регионе во время игр чемпионата мира, получило высокие оценки не только на региональном, но и на федеральном уровне. Так, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время своего визита в Самарскую область 24 июля дала очень лестные оценки работе самарских медиков во время ЧМ, передает Волга Ньюс.




Фото из открытых источников


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Комментарии



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